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1票500元「另給奶粉錢」　彰化縣5連霸議員林茂明...賄選判2年

▲彰化縣議員林茂明補行宣誓。（資料圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣議員林茂明。（資料圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣第一選區5連霸無黨籍縣議員林茂明(64歲)，去年9合一大選前透過吳、陳2助理，以每票500元向鄉選民行賄，交付賄賂買票金額共計52,000元，關鍵筆記本成鐵證， 3人均遭收押禁見，林等人向檢方自白行賄，被判當選無效成立，今天刑事庭審結，林茂明被判處有期徒刑2年，均褫奪公權3年，還要併科罰金60萬元，全案可上訴。而林茂明先前已被法院判決當選無效。

起訴書指出，彰化第一選區(彰化市、花壇及芬園鄉)縣議員候選人林茂明為求連任，去年11月4日，透過助理吳男、前助理陳男等2名樁腳，以30萬元向芬園鄉選民，以一票500元買票。

▲彰化縣議員林茂明補行宣誓。（資料圖／記者唐詠絮攝）

檢方獲報後，隨即將吳、陳逮捕，並從一本關鍵的扣案筆記本中發現，林等人原本打算行賄603票，其中余姓選民一家4票2000元，還多給1000元牛奶錢；楊姓選民有12票，另外多給2000元；陳姓選民6000元走路工，為了方便聯繫買票事宜，多給1萬元買手機。

其中，李女等6選民雖然否認賄選，仍被檢方依違反選罷法起提起公訴；至於薛、孫等9選民，因為繳回行賄金額共28000元，且坦承收賄，獲檢方緩起訴一年。

由於林茂明自白前後買票行為有14次，交付賄賂買票金額共計52,000元，買票賄選，事證明確，今年4月間被彰化地院判當選無效成立，成為彰化縣第20屆議員中，首位被判當選無效的議員。

▲彰化縣議員林茂明補行宣誓。（資料圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣議員林茂明補行宣誓。（資料圖／記者唐詠絮攝）

至於在刑事部分，法院依據被告等人之自白及證人證詞、扣案賄款及筆記本等證據，認定林等人均犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之交付賄賂罪。法官審酌林茂明已於偵查中自白犯行，判處有期徒刑2年；被告吳、陳2人偵查中自白犯行、並因其等協助釐清案情，分別判處1年6月及1年2月，3人都被宣告褫奪公權2至3年，林茂明另併科罰金60萬元；吳、陳分別諭知緩刑3年，及服義務勞務、接受法治教育、或向公庫支付一定金額之緩刑條件。

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