黃偉哲會見全國日台友好議員協議會　相約台南400再見！

▲全國日台友好議員協議會，由藤田和秀會長率高橋克朋副會長等日本各地議員一行8人造訪台南拜會，為表歡迎，黃偉哲市長特率新聞及國際關係處蘇恩恩處長親自接待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由日本各地友台議員組成的全國日台友好議員協議會，為討論2023、2024年、將在仙台、台南舉辦的台日交流高峰會，19日由藤田和秀會長率高橋克朋副會長等日本各地議員一行8人造訪台南，並蒞府拜會。

該團成員多與台南熟稔，包含甫與台南市長黃偉哲在日本橫濱會面的橫山正人副會長、促成台南與京都市締盟的寺田一博副會長，還有長年支持台南與和歌山市交流的遠藤富士雄理事長、井上直樹代表理事等，為表歡迎，黃偉哲市長特率新聞及國際關係處蘇恩恩處長親自接待。

黃偉哲市長表示，他除了開心見到熟悉的老朋友再訪台南外，也非常謝謝訪賓從日本各地風塵僕僕到訪台南，展現出對彼此友誼的珍惜。黃市長特地準備了台南當季水果招待訪團，並表示台南市民也期待能吃到日本優質的農漁產品，可將產業交流作為深化彼此情誼的一環，期盼能一同為台日友誼努力。

黃偉哲市長也表示，2024年台日交流高峰會將在台南辦理，而台南也會將在此年舉辦一系列台南400的活動，包含台灣燈會及國際蘭展等等，台南會充分準備，以熱情款待來自日本的朋友。

藤田和秀會長表示，聽聞台南正在舉辦日本前首相安倍晉三的攝影展，他提及安倍前首相生前曾就日台交流一事提點過他，說道日台是關係悠久且互動良好的友人，希望再透過各地議員的努力，讓雙方關係更為紮實。藤田會長表示他們很榮幸承接這樣的使命，也因此希望台日交流高峰會可以繼續得到台南的支持，實現安倍前首相生前所說的日台友好關係。

和歌山市議會議長戶田正人及台南締盟城市京都市長門川大作也透過來訪議員轉交書信予黃偉哲市長，信中盼望能在疫後繼續深化合作。





「台日交流高峰會」自2015年在日本金澤市舉辦以來，已成為深化台日友誼之重要平台，歷年約有400-500位來自日本各地多員、友台人士及台灣方人員出席，針對文教、經濟、觀光等議題交換意見，2023年在日本仙台市舉辦，2024年移師台南舉行。