陳致中特權坐牢遭爆像度假　高雄二監澄清：1室3人非獨囚

記者吳銘峯／台北報導

前總統陳水扁兒子陳致中因「洗錢罪」遭判刑1年定讞，已於5月入監服刑。但媒體報導，陳致中在監獄內獨囚1室，還購買掌上型電視，甚至每天都有放風、曬衣時間，宛若度假。高雄第二監獄12日上午緊急澄清，陳致中目前與2名囚犯同在一舍房，另外放風、曬衣、掌上型電視，全都依照規定辦理。

陳水扁家族相關弊案，雖然因為去年立法院將國務機要費除罪化後，讓陳水扁、吳淑珍等人相繼解套。不過協助父母洗錢的陳致中，卻在去年高等法院更二審的判決中被判刑1年、併科罰金150萬元。最高法院4月間將扁家弊案大部分上訴駁回，陳致中遭判刑1年定讞，成為扁家唯一必須入監服刑的成員。陳致中也在5月份，進入高雄第二監獄服刑。

▲陳致中爆發特權坐牢，監獄方面緊急澄清 。（圖／記者吳世龍攝）

不過媒體報導，根據剛從高雄第二監獄出獄的更生人表示，陳致中在監獄內享有「特權」，「不僅1人1室、上下午各1次放風運動、入監不到1週就能看掌上型電視，還可能提早申請轉外役監，根本就像度假。」

高雄第二監獄12日上午隨即發布聲明，澄清陳致中5月份剛入監時，評估其身心狀態，認為當時並無適當人選配房雜居，所以讓陳致中短暫配住單人舍房；不過目前已經將他轉到3人舍房，有2名收容人同舍房。

此外，高雄二監也依照《監獄行刑法》，除國定例假日、休息日或有特殊事由外，均給予受刑人每日運動1小時，不是只有陳致中有運動、曬衣的時間，每個收容人都有。至於掌上型電視，高雄二監澄清，依照《行刑累進處遇條例》規定，未滿第三級之受刑人限制購買收音機，掌上型電視則沒有限制；陳致中雖然累進處遇未滿第三級，但仍可購買掌上型電視。

高雄二監也強調，陳致中目前情緒堪稱平穩，生活作息確實配合監獄規定，並無因外界身份而與其他受刑人有所差異，希望媒體本乎事實公正報導，以正視聽。