要陳紫瑜「避免花邊」　莊銘淵致歉：只是經驗分享、畢竟我比較資深

▲民進黨新北市第九選區（永和區、中和區）立委參選人莊銘淵。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／新北報導

民進黨上周宣布提名里長莊銘淵參選新北市第九選區（永和區、中和區17里）立委，莊（20日）貼「最美里長v.s.特優里長」的圖卡，指陳紫渝與男友「共度激情夜」，自己則保持良好形象，民進黨稍早罕見發布聲明，痛斥莊言論失當，嚴正要求他道歉。對此，莊銘淵受訪時表示，「只是想經驗分享，畢竟我也比較資深，如果造成她的誤會、感到遺憾，對造成社會大眾紛擾道歉。」

莊銘淵表示，壓力之下自己將貼文刪除，昨天有人傳新聞連結給我，就看了一下、感觸非常深，要做好一個里長不容易，尤其是剛當選者，要花費很多時間跟精力跟里民聯繫互動，才能做好選民服務。

莊銘淵指出，自己只是想做一些經驗分享，「畢竟我也比較資深，如果造成她的誤會、感到遺憾，對造成社會大眾紛擾道歉。」莊表示，可能大家只注意到第一段，但自己發這篇文是善意的、里長互相鼓勵，剛當選不要有太多花邊新聞，會造成她困擾。

至於是否退選？莊銘淵指出，自己目前不知道，這要問黨中央，大家應該要了解我的善意，不是看那篇貼文，那是週刊的，我只是複製貼上。

被批評是蹭聲量，莊銘淵強調，只是里長經驗傳承，沒有蹭不蹭流量的問題，之後會更謹慎，因為臨時徵召、團隊還沒有完全到位，現在是用臉書寫一些生活作為跟想法。

對於黨中央要求道歉，莊銘淵表示，沒問題，誤解還是要解開，會再跟陳紫渝聯絡。從來沒想到自己的文章黨中央會關切，可能是有網友看到後非常不平，忘記引述是週刊報導，造成大家誤會，大家可能抓錯重點，這只是里長之前經驗分享，里長要花時間跟精神經營，剛當選的里長必須要想一下，自己把感觸寫出來，造成社會大眾注意，不好意思。