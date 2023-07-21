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陳紫渝帥警男友年薪公開！　鄉民讚她「最佳台女」

▲最美里長戀上永和帥警，他從警初衷曝光。（圖／記者陸運陞翻攝、翻攝自陳紫渝臉書）

▲最美里長認愛永和帥警。（圖／記者陸運陞翻攝、翻攝自陳紫渝臉書）

記者崔子柔／綜合報導

「最美里長」陳紫渝今年初時才對外宣稱單身，19日就被周刊爆料與永和分局秀朗派出所的26歲凃姓員警開房約會，她也順勢在臉書上大方認愛。PTT上則有不少網友讚陳紫渝的金錢觀，「根本台女最佳典範」。

過去就有網友在Dcard上發文討論，一般派出所員警月薪約6萬元至6.5萬元，年薪約80萬元，也有網友回應，「北市一級戰區的派出所警員，現在大概第5、6年左右加上加班費、年終等，可以近百萬左右（未扣稅）」、「一般縣市現在基層大概剛出來70萬多」。

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▲最美里長陳紫渝談戀愛了，帥警正面曝光。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

▲陳紫渝警察男友正面照曝光。（圖／記者陸運陞翻攝）

而PTT上則有網友發文指出，陳紫渝和男友被拍到開房的商旅價格不到1千元，「女生肯進去根本優質台女，某主播要求250萬年收台北有房還不能有負債，相比之下這里長根本天使，根本台女最佳典範」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友發文討論。（圖／翻攝自PTT）

事實上，原PO是拿前主播陳尹柔在節目《單身行不行》的言論來對比，陳尹柔指出，她在挑選對象時，要求對方穩定年收要250萬元以上，在雙北要有房子、沒有房貸，如果沒有房產年收就要更多，婚後不接受AA制。

不少鄉民留言表示，「真的很優」、「祝福阿，紫瑜跟天使一樣」、「員警真的要珍惜，好女孩不多」，不過也有人提到，「商旅二小時休息一千算還行的等級，很OK了」、「兩小時一千還好吧」。

▼陳紫渝。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 新北市永和區永福里里長陳紫渝 。（圖／記者崔至雲攝）

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