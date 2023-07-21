快訊／Kolas控捏造不倫戀爆料　陳瑩報請黨中央：顛倒是非不是我專長

▲民進黨立委陳瑩。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）日前被爆與李姓隨扈不倫戀爭議，Kolas昨（20日）聲稱，捏造爆料的幕後黑手有國民黨立委傅崐萁，更出自同黨立委陳瑩之手，已提告陳瑩公然誹謗，更嗆聲「攻聖母峰要裝備齊全，否則雪崩會有山難。」對此，陳瑩今回應，顛倒是非不是自己的專長，「針對kolas惡意攻擊的言論，已報請黨中央要秉公處理。」

對於Kolas的說法，陳瑩表示，昨天白天在立法院開會下午晚上又一直在跑行程，忙了一整天回到家已經將近凌晨了。好不容易停下來坐定位後，打開手機，有一堆同事傳來的新聞，以及Kolas在臉書上的Po文。在仔細拜讀完之後，只能說，這樣的內容實在不值得花時間回應，更不願意配合演出。

陳瑩指出，當政治人物真的不是一件容易的事情， 20年來她的團隊兢兢業業，不分黨派、不分族群、全心全力投入為族人服務，而「保護族人」，讓他們「平安健康，圓滿和樂」，更是從不敢懈怠的使命。

陳瑩表示，自己是音樂系出身，與複雜的政治圈是很格格不入的，音樂的滋養及教會的教導，讓她二十年來在這複雜的環境當中都還可以保有真性情，「說真話！顛倒是非不是我的專長！如果我做錯事了，我一定虛心檢討，好好道歉，絕對不會怪罪別人，更不會拖一堆人下水。」

陳瑩指出，自己已是黨提名的候選人，「針對kolas惡意攻擊的言論，已報請黨中央要秉公處理，同時我也會對她所提的不實指控保留法律追訴權。」