民調／警訊！陳建仁獲46％滿意度　不滿意民眾兩個月增加1百萬

▲陳建仁施政滿意度。（圖／台灣民意基金會提供）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會21日公布最新民調，有46％民眾滿意行政院長陳建仁內閣施政表現、36％不滿意。相較5月時的民調，滿意者減少2.6個百分點，不滿意者增加6個百分點。台灣民意基金會解讀，一個百分點約等於 19.3 萬人，這意味過去兩個月對陳內閣施政表現有好感的人減少50萬人，反感的人增加一百萬人以上。對陳內閣而言這無疑是個警訊。

民調詢問「行政院長陳建仁上任五個多月。一般說來，您滿意或不滿意他所領導內閣的整體施政表現？」結果顯示：12.2%非常滿意，33.5%還算滿意， 20.6%不太滿意，15.3%非常不滿意，11.2%沒意見，7.3%不知道、拒答。

最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成六基本上滿意過去五個月陳內閣施政表現，三成六不滿意。滿意者比不滿意者多9.8個百分點。 台灣民意基金會表示，這項發現傳達了一個訊息，那就是，國人陳內閣上任五個月的整體施政表現，多數感覺不壞，但並沒有超過半數。

台灣民意基金會指出，和最近一次調查相比，也就是五月，整體民意對陳內閣施政表現的反應出現明顯的不同，滿意者減少 2.6 個百分點，不滿意者遽增 6 個百分點。一個百分點約等於 19.3 萬人，這意味過去兩個月對陳內閣施政表現有好感的人減少 50 萬人，反感的人增加一百萬人以上。對陳內閣而言這無疑是個警訊。

台灣民意基金會表示，從過去五個月國人對陳內閣施政表現的反應趨勢看，可以清楚發現，國人對陳內閣施政表現滿意的人在遞減中，而不滿意的人在激增中。這一來一往， 使得整體民意對陳內閣的「善意儲藏」（reservoir of good will）萎縮13.9個百分點，等於五個月內對陳內閣友善的人憑空蒸發 268 萬人。

本次調查由台灣民意基金會教授游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析;山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是 2023 年 7 月 17-18 日兩天，對象以全國為範圍的二十歲以上成 年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)， 市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1088人，市話763人，手機325人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點。

並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。