硬蹭陳紫渝黨內炸鍋　莊銘淵鞠躬道歉：沒退選問題、壓力是成長養分

▲民進黨新北市第九選區（永和區、中和區）立委參選人莊銘淵。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨上周宣布提名里長莊銘淵參選新北市第九選區立委，莊（20日）發文貼出「最美里長v.s.特優里長」的圖卡，勸陳紫渝「避免花邊」，民進黨發表聲明，直斥莊言論失當，嚴正要求他道歉，黨內立委也群起批評，更湧現要求退選聲浪。對此，莊銘淵21日再次致歉，但他強調自己沒有退選問題，「虛心受教、壓力是我成長養分。」

對於相關爭議，莊銘淵昨日發聲明提到，個人臉書言論引發爭議，實屬不當，作為民進黨黨員及黨徵召的立委參選人，本應更堅守黨的價值，一起為性別平等的社會繼續努力，但為了個人選舉而有不智之言行，有欠思考，本人會深切反省，也會親自向陳紫渝道歉。但仍難平息眾怒。

莊銘淵今再度鞠躬道歉，並表示，對於這次風波，對陳里長再次道歉，網路上的批評都看到了，深刻檢討虛心受教，也跟廣大網友跟社會人士誠摯道歉，經歷這次風波，候選人應該謹言慎行，不管任何事情都會考慮清楚再發言，「這個壓力是我成長的養分，大家的鼓勵批評跟鞭策，我有信心打贏這場選戰。」

對於退選聲浪，莊銘淵指出，網路上很多人有反應，但自己沒有退選問題，這是黨中央徵召，相信黨整體的選戰佈局，「為何在永和選擇我？相信有他們的考量，未來如何就尊重黨中央的決定，他們應該會通知我，我就盡可能做好目前本分、就是跑行程，繼續我的選舉腳步，黨中央的想法相信會再跟我聯絡。」

莊銘淵也坦言，因為粉專留的是自己的電話，有接到民眾10幾通電話，「都是叫我退選，我虛心受教、檢討，今天原本總統跟立委候選人拍宣傳照，就暫緩改期到8月3日。」

