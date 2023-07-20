台南重視企業自主防災　黃偉哲頒獎表揚優良企業

▲台南市長黃偉哲，頒獎表揚初期自主應變表現優良之企業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市在產業經濟蓬勃發展的同時，亦兼顧企業本身防火意識與管理，除可於災時降低財務損失，亦能降低人命傷亡風險，台南市消防局透過輔導企業辦理災害初期自主應變演練，使消防人員與企業應變人員，具體針對廠區的模擬事故深入互相交流研討，成效頗豐，市長黃偉哲特表揚於初期自主應變表現優良企業。

企業自主應變演練有別以往，在兵棋推演上，藉由主持人詢答、廠家思考回應進行互動，以深切了解廠區內不足部分，進而反思在預防工作上可強化項目，並藉此成為改善與精進目標。另藉由實兵演練增進廠區自衛消防編組人員與消防隊彼此間合作默契，強化救災裝備器材操作熟悉度，學習現場如何周界防護避免延燒、如何射水不致將火趕至其他區域等實務經驗，均藉由實際操作與互動，增進廠區內第一線自衛消防編組人員救災滅火經驗，以期在災時即時壓制火勢，降低廠方財產損失與人員受傷風險，增進廠區自衛消防編組人員自主應變及與消防隊彼此間合作默契。

企業災害初期自主應變能力是企業生存和發展的長期任務。惟有企業加強消防安全工作、落實消防安全知識宣傳，提高全員防火意識的情況下才能真正做到最大限度降低火災隱患，並保障企業健康發展。

市長黃偉哲表示，企業應善盡社會責任，主動與消防局合作保障員工職業安全，進而降低火災發生風險，未來期待更多企業可以效法跟進，共同為打造安全大台南為願景一起努力。

消防局局長李明峯表示，災害所造成的損失與傷亡是我們所不樂見，但它的發生或擴大也許就是在一些不起眼的細節而引起。因此，藉由輔導企業推動自主防災，並於企業內部成立義消團隊，幫助企業落實平時預防與災時搶救工作，以期讓市民在職場工作更安全且有保障。