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台南「最強測速桿」！玉井台84線奪冠　半年拍7741張國家級寫真

▲台南市為加強執法強度，紛紛擴大科技執法路段與強度，警方呼籲民眾確實遵守號誌，以確保行車安全與秩序。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

▲台南市為加強執法強度，紛紛擴大科技執法路段與強度，警方呼籲民眾確實遵守號誌，以確保行車安全與秩序。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警察局交通大執法，強力取締超速、闖紅燈等重大交通違規，統計2023年1-6月固照相固定桿取締件數，取締闖紅燈以永康區中華路、中央路口的測速桿居冠，開出了7301張罰單；取締超速部分，則以玉井區台84線40.38KM的測速桿，開出7741件最多。

▲台南市為加強執法強度，紛紛擴大科技執法路段與強度，警方呼籲民眾確實遵守號誌，以確保行車安全與秩序。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

市警交通大隊2023年1至6月份闖紅燈照相固定桿取締的前10名：永康區中華路、中央路口取締7301件居冠（2022年全年第一名係東區中華東路、東門路口8924件，2023年取締件數均有成長）；中華路、大橋三街口4041件；新營區長榮路台一線路口2626件；仁德區文德路、中山路口1987件；東區中華東路與中山路口1705件；東區東寧路、林森路口1610件；永康區中華路、中山南路口1252件；中西區中華西路、府前路口1241件；永康區中華路、中華二路口902件、新化區台19線與信義路口603件 。

▲台南市為加強執法強度，紛紛擴大科技執法路段與強度，警方呼籲民眾確實遵守號誌，以確保行車安全與秩序。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

2023年1至6月份超速固定桿取締的前10名：玉井區台84線40.38KM處7741件居冠（2022年全年第一名係安南區公學路六段418號前共21704件）；七股區台17線153.95KM處5947件；安南區安明路近觀海橋5099件；新市區台1線317.7KM處4696件；安南區公學路六段418號前4413件；新化區台19甲線、信義路口3979件；柳營區長榮路四段近2.8KM處3707件、南區永成路二段369號往南70M處3305件、南區中華南路近西門路口2709件。

▲台南市為加強執法強度，紛紛擴大科技執法路段與強度，警方呼籲民眾確實遵守號誌，以確保行車安全與秩序。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

台南市警交通大隊指出，科技執法地點均依照台南市易肇事及車流量大的路口選擇設立，為守護用路人行車安全，警方呼籲民眾確實遵守號誌，以確保行車安全與秩序。另暑假期間青年學生安排出遊機會增加，騎、駕車常有闖紅燈、未戴安全帽、逆向行駛、超速等違規行為，提醒家長平日應多關注孩子動態，並適時教導孩子落實「防衛性駕駛」，強化正確用路、安全駕駛觀念。為預防交通事故，將持續針對無照駕駛、闖紅燈、超速等青年學生常見違規行為加強取締，守護學生族群及其他用路人行車安全。

▲台南市為加強執法強度，紛紛擴大科技執法路段與強度，警方呼籲民眾確實遵守號誌，以確保行車安全與秩序。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市為加強執法強度，紛紛擴大科技執法路段與強度，警方呼籲民眾確實遵守號誌，以確保行車安全與秩序。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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