台南400公私協力　視覺識別系統展現豐富創意

▲台南400視覺識別系統多元應用擦，讓台南400的應用成果融入生活更顯繽紛，文化局歡迎各界善加運用，一同打造「台南400」的多元面向。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「台南400視覺識別系統」2022年起開放民間應用，透過產業響應共同形塑「台南400」紀念性議題的城市氛圍，陪伴許多人求學階段的知名文具品牌FLOMO富樂夢，近期推出使用台南400視覺識別系統文創橡皮擦，讓台南400的應用成果融入生活更顯繽紛，文化局歡迎各界多元運用，一同打造「台南400」的多元面向。

「台南400視覺識別系統」以台南自然人文及歷史元素為靈感，設定標誌、標準字、標準色及圖樣等視覺組合，以在地特色醞釀出嶄新台南氣息。視覺識別系統授權方法已於文化局官網公告，不收授權費，不限公司團體或個人皆可申請。授權期限最長可至2024年12月31日。無論商品開發、文宣活動，舉凡需要台南400視覺的創意，皆可透過文化局申請授權，公私攜手展現台南在地文創能量。

文化局長謝仕淵表示，除了FLOMO富樂夢橡皮擦，還有大員皇冠假日酒店啤酒杯禮盒、Doga辣椒零嘴禮盒、老木創生木制所木工藝品、臻品步件手工拖鞋、QWQ夾腳拖等橫跨各種生活面向的各類產品已完成開發上市，文化局期待在台南400到來的此時，以台南400視覺識別提供各界靈感，以創意一同與台南交陪。

台南400視覺識別系統設計概念、元素理念及授權應用申請方式，可至台南市政府文化局官網查詢(首頁/主題活動/台南400/相關設計)： https://gov.tw/WAQ。後續商品開發成果也將於台南400官方網站上線時一同展現，有興趣購買的民眾可多加留意。