補助公幼留園遭質疑騙選票　教部：採固定收費「和準公幼一樣」

▲教部補助公幼課後與寒暑假課後留園費用，遭批是騙選票，教部回應和準公幼的政策方向一致。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／新北報導

為減輕家長負擔，教育部長潘文忠昨（19日）宣布，將推動公立幼兒園推動延長照顧服務及採取定額收費，全國13萬名就讀公幼的幼兒家庭可受惠，遭到私幼業者怒批討好家長、騙選票。教育部今（20日）回應，目前非營利及準公共幼兒園所延長照顧服務，採固定收費額度辦理方式，這次教部提出念公幼的幼兒延長照顧採固定收費額度，不因參加延長照顧服務人數多寡而影響收費高低，兩者是一致的政策方向。

不少家長將孩子送往公幼，就是看中公幼收費便宜，但全教總在今年5月底曾召開記者會，批評因為課後留園關係，公幼收費竟比準公幼貴，形成「本末倒置、公私顛倒」狀況，呼籲教育部檢討課後留園政策，在昨天全國教育局處長會議上，潘文忠也宣布規劃公幼延長照顧服務支持措施。

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潘文忠指出，將支持公立幼兒園推動延長照顧服務及採取定額收費，並和各直轄市及縣市政府共同挹注經費，協助公立附幼在平日課後及寒暑假期間，實施延長照顧服務，預計明年2月實施，全國13萬就讀公幼的幼兒家庭可受惠，每年所需經費約10億元，教育部將向行政院爭取，減輕家庭經濟負擔，提供幼兒更優質的教保服務。

不過，私幼業者卻怒批教育部此舉是討好家長、騙選票，變成全民買單。教育部則回應，目前非營利及準公共化幼兒園辦理的延長照顧服務，就是採固定收費額度方式，這次教育部提出讓就讀公幼的幼兒，在延長照顧採取固定收費額度，不因參加延長照顧服務人數多寡而影響收費高低，兩者是一致的政策方向，且在平價幼兒園課後照顧部分，再補上最後一塊拼圖，可以更完整。