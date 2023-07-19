兩岸青年互動熱絡　教長籲陸方：解除學位生來台限制

▲潘文忠呼籲陸方開放學位生來台求學，不要再限制。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

馬英九基金會邀請陸生團來台參訪，陸生還說兩岸是同根同源，對此，教育部長潘文忠今（19日）指出，兩岸青年確實有熱絡交流，也希望降低政治干擾，各大學從未限縮學位生名額，可惜陸方一直限制學位生到台求學，也呼籲與期待陸方能恢復過往，讓學位生來台，將有助於兩岸青年與雙方教育交流如往常一樣。

全國教育局處長會議今天在新北舉行，在會後記者會上，媒體詢問潘文忠，對於這次馬英九基金會邀請陸生團來訪及相關活動過程，是否符合教育部的預期。

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潘文忠則回應，在兩岸青年在教育交流上，教育部都是持歡迎與開放態度，包括學位生與研修生政策也是如此，在疫情過後，各大學已經陸續申請研修生活動，教育部也一直期待，兩岸青年交流活動能持續，包括這次馬英九基金會邀請大陸師生來台參訪，雙方在互動過程中，確實有熱絡交流。

潘文忠進一步指出，希望兩岸青年交流能持續推動，盡量降低不要有政治的干擾因素，教育部也呼籲與期待，台灣各大學從不限縮學位生名額，可惜陸方這邊一直限制學位生到台繼續求學，若能把學位生恢復過往，讓兩岸青年求學可以交流，將有助於雙方教育與青年交流上如往常一樣。