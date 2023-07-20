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性騷擾適用學生實習場域　教長：指導人員將納入規範

▲▼潘文忠表示，性騷擾適用學生實習場域，將指導人員將納入規範。（圖／記者許敏溶攝）

▲教長潘文忠表示，會將學生實習的指導人員納入性平法規範對象。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

行政院院會上周通過教育部擬具的 《性別平等教育法》修正草案，重點為禁止師生戀，但學生在實習時，也可能遭遇性騷擾問題，教育部長潘文忠今（20日）接受媒體聯訪時表示，教育部會評估，針對跟學生實習相關的指導人員納為規範，因為上述人員跟學生有直接接觸，但細部的流程作業，包括後續調查作業，會依照這兩天立法院教文會與朝野立委的結論進行後續規劃。

行政院長陳建仁日前指出，性平法應朝禁止未成年師生戀方向走，潘文忠隨後回應，考慮權勢關係是這次性平法修法重點之一，對於未成年，嚴格禁止發展違反專業倫理行為，也就是禁止師生戀，成年者則會以權勢關係作為主要判斷，教育部將邀集學者專家與學校團體，對於行為樣態做一個整理，發展參考指引提供給學校在後續執行時的參考。

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不過，除了校園內之外，學生到校外實習，也可能面臨性騷擾問題，但目前性平三法修正草案，今天立法院教文會審查行政院函請審議性別平等教育法草案及相關委員提案版本，會前媒體聯訪時，詢問潘文忠對此問題看法。

潘文忠指出，部分委員關切學生實習性騷擾的議題，而性平法有適用場域，對於學生到相關單位實習時，教育部會評估，針對跟學生實習相關的指導人員納為規範，因為上述這些人是跟學生直接接觸，而性平事件，通常都是人跟人之間互動造成，教育部會著重在這一部分跟立委討論。

至於細部的流程作業，潘文忠表示，還要做討論，因為性平三法各有適用的場域跟對象，學生實習時，跟指導場域人員的互動，會是關注焦點，若在這兩天教文會與朝野立委討論有共識，後續職場性騷擾的調查作業流程，會依照討論結論做後續規劃。

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