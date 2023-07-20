性騷擾案不止台大！教育部坦承：大學現有逾25案調查中

▲教長坦承，目前光在大學部分，教育部就接到25、26件性騷擾案。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

校園性騷擾事件頻傳，日前就傳出台大林姓學生指控，遭校內黃姓教授性騷擾長達一年，台大也因此決定停聘一年，而國內大學性騷擾也層出不窮，立委吳思瑤在今（20日）教文會質詢時，詢問教育部目前在大學接到多少性騷擾案，教育回應目前有25、26案正在調查中，吳思瑤訝異，「上周不是才十幾案？」

台版「#MeToo」運動持續延燒，從政壇燒向社會各階層，校園也不例外，今天立法院教文會審查行政院函請審議性別平等教育法草案及相關委員提案版本，立委吳思瑤在質詢時，在提供書面資料，就提及媒體報導台大有性騷擾案，南藝大女學生指控狼師「無套中出」，還有台大林姓學生指控遭校內黃姓教授性騷擾長達一年。

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吳思瑤詢問教育部目前接到多少性騷擾案？教育回應目前有25、26案正在調查中，吳思瑤訝異，「上周不是才十幾案？」隨後吳思瑤也詢問，若性騷擾案發生時，受害者在校，調查期間離校，如何讓學生享受權益？希望教育部要責成各校，不要因學生離校而終止協助。

潘文忠則表示，這25、26案當中，主要是老師對學生指導而遭到指控，一旦性騷擾成案，會提供學生相關法律扶助。