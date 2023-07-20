台東豐榮國小張美倫及豐年國小蔡佩津　榮獲112年師鐸獎殊榮

▲豐年國小蔡佩津主任榮獲112年度教育部師鐸獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



為推舉優秀教師，台東縣積極舉辦教育人員審查作業，並推薦豐榮國小張美倫老師及豐年國小蔡佩津主任2位優秀教育人員，參加112年度教育部「師鐸獎」選拔，結果雙雙獲選，再創雙「豐」，實屬難得。

豐榮國小張美倫老師永不放棄任何一個孩子，陪著孩子持續向前及找到自己的優勢。學校有些單親、隔代教養、家庭功能不彰的個案學生，大都生活在黑暗角落裡而且自卑，孩子沒辦法體會父母給予的愛，她則扮演媽媽的角色，陪伴個案孩子走過心理的傷痛，並培養個案孩子能具備不同的專長，讓孩子能感受溫暖並建立自信。

年輕熱情衝勁有活力 認真負責勤做有擔當的豐年國小蔡佩津主任，在特教領域不遺餘力發揮所長，並將其經驗廣為分享給其他普教教師，獲得卓越成效，深受同儕肯定與認可，實屬不易！

▲豐榮國小張美倫老師榮獲112年度教育部師鐸獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

榮獲今年教育部師鐸獎殊榮，縣長饒慶鈴對於2位老師表達肯定與恭賀，並表示，一如美倫老師對教育的付出，從來不會放棄每個孩子。 饒慶鈴也分享美倫老師的教育理念「相互成為彼此生命中的貴人，讓生命影響生命。」她的教育精神是「永不放棄任何一個孩子，陪著孩子持續向前及找到自己的優勢。」美倫教師認為是孩子豐富了她的教職生涯榮耀她的生命；這段生命影響生命的歷程，是她教職生涯最珍貴的回憶。

另外，佩津主任的教育理念「教育的本質是輔導、協助，而不是代替」，因無法代替孩子走人生的路，她秉持給學生嘗試、自我學習的機會。」她的教育精神是「教學的過程中，要求自己溫和、親切的對待學生，在良好的關係上進行教學，但對於所需要求的目標，則堅持清楚的踩著往前走，她相信孩子必能達到預定的目標，而透過有效的教學原則、教學策略的介入，能夠幫助原本需要抽離到資源班上課的孩子回到原班上課，在同儕的團隊中有更豐碩的學習，她也會讓孩子覺察透過調整學習策略，重新建立自我信心後，看見孩子動機的改變，是他覺得教學最大的滿足之一。」

饒慶鈴強調教師是學校最重要的資源，也是教育最大的人力資本，更難得的是教師專業與創新的精神，激發出整個教育團隊對教育的熱忱、相互扶持、共同奮鬥。教育改革步伐要能成功，仰賴勞苦功高的教師無私的付出，凝聚教師團隊社群的力量，就能讓校園文化起了良善與創新的氛圍，並向全體老師致上最高敬意，感恩老師為教育的辛苦奉獻。