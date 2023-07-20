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耐心教障礙生「不識字→生活自理讀專校」　她成最年輕師鐸獎得主

▲▼教育部公布師鐸獎得獎名單。（圖／教育部提供）

▲南投縣竹山鎮鯉魚國小老師陳建安獲得112年師鐸獎。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部今（20日）公布112年師鐸獎獲獎名單，今年共有168名候選人，經由評審委員選拔出72名獲獎者，包括校（園、院）長19名、教師52名、軍護人員1名，其中台東市豐年國小老師蔡佩津，耐心教導極重度多重障礙學生，該生小四時幾乎不認識字，在她教學下，小學畢業前已可用文字表達自己想法，並念出課文並正確回答問題，年僅39歲的蔡佩津，也是今年最年輕得主。

教育部今天公布112年師鐸獎獲獎名單，今年共有168名候選人，經由評審委員選拔出72名獲獎者，包括男性31名、女性41名；校（園、院）長19名、教師52名、軍護人員1名，其中現年39歲蔡佩津、66歲的清大特聘教授陳榮順，分別為本屆師鐸獎最年輕、最年長的得獎者，預計9月25日在陽明山中山樓辦理表揚大會。

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教育部表示，師鐸獎是為發揚尊師重道優良傳統，選拔分初審、決審兩階段，先經各縣市政府及教育部相關單位受理報名初審後，依各縣市政府教師額數比例限額推薦，再由教育部邀集學者專家及社會公正人士代表組成決審小組，並參酌被推薦人的課程發展與教學績效、教學領導、投注教育奉獻度、對社會影響度等遴選標準進而評選。

112年師鐸獎，共有168名候選人，教育部表示，決審小組評審委員進行書面資料審查及面談，經過評選，選拔出112年師鐸獎72名獲獎者，無論是盡心盡力從事教職的卓越成效，或是師生溫暖互動的點滴生命歷程，無不深受學生、家長與同事的肯定，每位獲獎者在教學或行政工作上孜孜奉獻，足堪為教育的典範。

在今年72名獲獎者當中，台東縣台東市豐年國小老師蔡佩津，清大特聘教授陳榮順，分別為本屆師鐸獎最年輕、最年長的得獎者。

▲▼教育部公布師鐸獎得獎名單。（圖／教育部提供）

▲台東市豐年國小老師蔡佩津獲得112年師鐸獎，也是本屆最年輕。（圖／教育部提供）

今年39歲的蔡佩津，是今年最年輕師鐸獎得主，她就讀台東大學社會教育學系時，在參與社會服務過程中，看見台東孩子需要，決心留下貢獻一己之力，目前已經投入特殊教育十年，蔡佩津相信透過教育的陪伴與介入，有機會改變孩子未來，而且蔡佩津去年才獲得教育部優良特殊教育人員，今年再度獲得師鐸獎肯定。

至於清大特聘教授陳榮順，任教超過20年，長期參與多元入學，促成清大扶助與照顧經濟弱勢生的「旭日計畫」，對經濟弱勢學生就學困境有深入了解；陳榮順熟悉每一位旭日生的家庭背景、就學狀況、生涯規劃，即使已經畢業的學生，仍經常保持聯絡，他滿懷教育的熱情，鼓勵許多弱勢學生，迎向旭日。

▲▼教育部公布師鐸獎得獎名單。（圖／教育部提供）

▲清大特聘教授陳榮順獲得112年師鐸獎。（圖／教育部提供）

另外南投縣竹山鎮鯉魚國小老師陳建安，曾獲得南投縣Super教師獎，今年再獲得師鐸獎肯定，陳建安設計創意教學課程，打破偏鄉弱勢魔咒，帶領偏鄉學生做回收物再利用，及動手做互動式智慧裝置，更曾在2015年和2017年，指導學生拿下台灣索尼科學大賞冠軍，其中1名學生目前在科大學習水產養殖專業，翻轉命運。

▲▼教育部公布師鐸獎得獎名單。（圖／教育部提供）

▲▼教育部公布師鐸獎得獎名單。（圖／教育部提供）

▲▼教育部公布師鐸獎得獎名單。（圖／教育部提供）

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