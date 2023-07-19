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修法禁未成年師生戀　教長：將制定指引供學校參考

▲▼禁師生戀將以成年區分，潘文忠表示，將邀請專家學者訂立指引供學校參考。（圖／記者許敏溶攝）

▲禁師生戀將以是否成年作為區分，潘文忠表示，將邀請專家學者訂立指引供學校參考。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／新北報導

行政院長陳建仁昨（18日）指出，《性別平等教育法》（性平法）應朝禁止未成年師生戀方向走，教育部長潘文忠今（19日）表示，考慮權勢關係是這次性平法修法重點之一，對於未成年，嚴格禁止發展違反專業倫理行為，也就是禁止師生戀，成年者則會以權勢關係作為主要判斷，教育部將邀集學者專家與學校團體，對於行為樣態做一個整理，發展參考指引提供給學校在後續執行時的參考。

行政院院會上周通過教育部擬具的 《性別平等教育法》修正草案，特別把軍警校院及少年矯正學校納入適用對象，並嚴格禁止發展違反專業倫理行為，也就是禁止師生戀，陳建仁昨也明確表示，性平法應朝禁止未成年師生戀方向走，教育部長潘文忠今早參與全國教育局處長會議時，也進一步對媒體說明。

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潘文忠指出，這次性平法修法重點，特別把軍警校院及少年矯正學校納入適用對象，對於上述學生是重要保護，其次特別考慮權勢關係，不管在調查或課責，都有一個明確與嚴謹規範，若發生在校長與教職員工對於學生有違反倫理，啟動調查上，會以全部外聘受過專業訓練的調查員組成調查小組，也會有相關課責，甚至罰款。

對於將軍警校院及少年矯正學校納入性平法適用範圍，潘文忠表示，主要是過去上述單位沒有成立性平教育委員會，像是軍校主管機關為國防部、少年矯正學校主管機關為法務部，過去沒有明文規範，這次列入後，和其他學校單位一體適用，不管軍警校院及少年矯正學校，依法學校就要成立性平教育委員會，主管機關也要成立，若有個案發生時，也要依循規定進行通報、調查與處置。

至於有關違反教育倫理部分，也就是禁止師生戀，潘文忠指出，這次修法提升到法的層次，主要分為成年與未成年，未成年部分，不管有任何理由，禁止教職員工生對學生有違反專業倫理行為，成年部分，會以權勢關係為主要判斷，不管是教學、指導訓練與工作機會分配等，透過上對下、權力不對等關係，也會有明確規範。

另因不少進修推廣部與碩博士生，大多是已經成年，比較容易發生師生戀，潘文忠指出，考慮到權勢關係與權力不對等，若發生抵觸專業倫理規範行為，會採取相關處分措施，包括造成學生評分、考試等不公平情形，會列為禁止行為樣態，教育部會訂定行為規範參考指引，對實際發生狀況，會就事實個案來認定，若是被檢舉或有任一方提出，就會即刻進入調查程序。

潘文忠說，有關性平法的相關細節，教育部將邀集學者專家與學校團體，對於行為樣態做一個整理，發展參考指引提供給學校在後續執行時的參考。

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