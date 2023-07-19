教育部提高教師諮商輔導費　增幅超過8倍「達6千萬」

▲教長潘文忠表示，將提高補助地方政府教師諮商輔導支持服務經費，並納入教保服務人員。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／新北報導

為提供更多教師支持，教育部長潘文忠今（19日）宣布，除了由國教署修訂教師諮商輔導支持服務要點，並將教保服務人員納入該要點適用對象，對地方政府補助上限額度，也由目前總金額650萬元，113年度起提高到6000萬元，並請各直轄市及縣市政府教育局處共同支應經費，擴大教師諮商輔導支持服務資源量能。

「112年全國教育局處長會議」今天在新北進行第二天議程，在提案討論時，新北市與高雄市教育局共同提案，希望教育部補助各直轄市縣市政府辦理教師諮商輔導支持服務經費，依照政府主管校數、服務標的對象人數多寡，重新劃分補助級，並提高補助經費上限，藉此協助各縣市政府能夠長遠確保提供教師諮商/諮詢服務量能與品質。

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面對這個提案，潘文忠也在會中回應，除了由國教署積極研議修訂「教育部國民及學前教育署補助各直轄市、縣（市）政府辦理教師諮商輔導支持服務要點」，將教保服務人員納入該要點適用對象外，從113年度起，將從現行補助總金額，對於地方政府補助上限額度，也由650萬元提高至6000萬元，也請各直轄市及縣市政府教育局處共同支應經費，擴大教師諮商輔導支持服務資源量能。

國教署也補充說明，為協助個地方政府建立教師諮商輔導支持體系，提供教師更即時、更專業諮商輔導支持服務，從109年訂定「教育部國民及學前教育署補助各直轄市、縣（市）政府辦理教師諮商輔導支持服務要點」，按各直轄市、縣（市）政府轄內正式教師人員總數，規劃補助額度及級距，核予補助經費，以促進與維護教師心理健康。