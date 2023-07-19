公幼延長照顧「明年2月上路」　教長：13萬幼兒受惠

▲教育部長潘文忠（右）表示，將補助公幼課後與寒暑假課後留園費用，全台13萬的幼兒家庭受惠。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／新北報導

為減輕家長負擔，教育部長潘文忠今（19日）宣布，將支持公立幼兒園推動延長照顧服務及採取定額收費，並和各直轄市及縣市政府共同挹注經費，協助公立附幼在平日課後及寒暑假期間，實施延長照顧服務，預計明年2月實施，全國13萬就讀公幼的幼兒家庭可受惠，每年所需經費約10億元，教育部將向行政院爭取。

不少家長將孩子送往公幼，就是看中公幼收費便宜，但全教總在今年5月底曾召開記者會，批評因為課後留園關係，公幼收費竟比準公幼貴，形成「本末倒置、公私顛倒」狀況，呼籲教育部檢討課後留園政策，而在新北舉行的全國局處長會議上，台南市教育局就提出建議。

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台南市教育局長鄭新輝表示，從去年6月起，公幼面臨2千個空額，檢視後發現，主要是目前公幼課後留園時間太短，其次是寒暑假期間，課後留園還要額外負擔經費，台南教育局從今年7月起，自籌經費補助公幼辦理延長照顧服務，讓家長不因參加人數過少而增加負擔，一人參加就開班，最多每小時支付50元。

不過，鄭新輝指出，選擇就讀公幼幼兒家長，寒暑假期間需自行照顧或負擔延長照顧費用，已嚴重影響選擇就讀公幼意願，現行補助措施確有調整必要，建議中央針對就讀公幼幼兒，在寒暑假期間納入育兒津貼發放範圍，每月補助 5千到七千元，或者比照非營利幼兒園收費額度，讓就讀公幼家長寒暑假期間每月延長照顧費用至多2千元，差額部分希望由中央補助。

對於台南市提議，潘文忠指出，教育部將朝各園得以開辦服務的方向給予協助，同時採定額收費，不論參加人數多寡，家長都繳一樣的費用，不足費用則由教育部與直轄市及縣市政府教育局處共同編列經費予以協助。

目前就讀公立附幼約有13萬名幼兒，潘文忠說，初步估計需要10億元經費，將向行政院爭取，希望從明年開始，就能支持公立幼兒園開辦服務，並減輕家庭經濟負擔立場，提供幼兒更優質的教保服務。

潘文忠表示，現行公立附幼辦理延長照顧服務，有關人力部分，教育部在幼兒教育及照顧法中，已經明定提供延長照顧服務人力資格，除園內教保服務人員外，得外聘具課照資格人員提供延長照顧服務，可活絡用人彈性；費用部分，目前部分直轄市及縣市政府教育局(處)已開始規劃採取定額收費以減輕家長負擔。