記者杜冠霖／台北報導

時代力量立委陳椒華19日質詢時，要求行政院長陳建仁儘速研訂揭弊者保護法、妨害司法公正罪，陳建仁則回覆，各方意見非常分歧，相關法律很重要，還在溝通過程中，陳椒華質詢期間一度情緒激動，「吹哨非常危險、有些里長都被殺了，你知道嗎？你聽進去了沒？民進黨聽進去了沒？蔡英文聽進去了沒？混蛋！」

▲時代力量立委陳椒華質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院臨時會今天邀請陳建仁率相關部會首長，提出「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」專案報告並備質詢。

陳椒華表示，研訂揭弊者保護法、妨害司法公正罪出自蔡英文2017年召開的私改國是會議，當時陳建仁還是副總統，「你沒辦法回答我非常失望，為何到現在過了6年，相關法律還沒通過？」

陳椒華指出，行政院現在還沒把法律送進來，只有民進黨跟蔡英文不想過的法律、沒有過不了的法案，下個會期已經是本屆最後一個會期，不希望選前才說要送，簡直跟2019年一樣都是騙人的。

陳建仁表示，吹哨者應該得到保護，已經在行政院審查中，目前還在研議過程，揭弊的過程中必須考慮涵蓋範圍，各方意見相當分歧，這非常重要，已經訂定出來，但還在溝通過程。希望建立共識，相關時程要看會議中各方的意見。法務部長蔡清祥則表示，現在還是有秘密證人保護措施。

對此，陳椒華表示，揭發學甲爐渣地的里長被郭再欽告，「連我也被告，現在非常需要揭弊者保護法，很多居民舉報都被黑衣人威脅到門口，難道行政院不願意趕快制訂嗎？」

陳椒華突然高分貝痛批，自己幾十年來一直在追廢棄物弊案，「吹哨非常危險、有些里長都被殺了，你知道嗎？你聽進去了沒？民進黨聽進去了沒？蔡英文聽進去了沒？混蛋！」