邱臣遠指綠醜聞對賴清德影響有限　喊話在野「思考如何達共同目標」

▲賴清德、郭台銘、侯友宜、柯文哲。（合成圖／賴清德臉書、記者湯興漢、許靖騏攝、民眾黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

根據《菱傳媒》最新民調，在藍綠白三腳督下，民進黨的賴清德38.48%、柯文哲28.34%，至於國民黨的侯友宜以21.29%排名第三。對此，民眾黨立委邱臣遠19日受訪時表示，國內對政黨輪替氣氛濃厚，黑金、學倫、詐騙等風波對賴清德影響有限，有將近6成民眾希望政黨輪替，大家必須思考如何達到這個共同目標。

對於民調數據，邱臣遠表示，國內對政黨輪替氣氛濃厚，民調要看長期趨勢，不可諱言，黑金、學倫、詐騙等風波對賴清德影響有限，他的民調都維持在3成5左右，但有將近6成民眾希望政黨輪替，大家就必須思考，如何達到這個共同目標。

邱臣遠指出，柯文哲就是按部就班做好每一天的事情，國人對他的信任度日漸提升，民進黨國政千瘡百孔，如果沒有辦法下架執政黨，會走向更加分裂的台灣。

邱臣遠表示，「如何團結台灣聯合政府」是全民訴求，各自政黨的合作都是由上而下，未來可以思考由下而上，符合人民期待、最強在野的訴求，這是未來六個月需要審慎思考的問題。

至於是否可能共推一組候選人？邱臣遠指出，從1996年後，藍綠各自三次政黨輪替，二元對立造成國家沒有長期政策跟規劃，大家都是短期政策跟大撒幣，因此未來主張台灣聯合政府，以民眾為本，人民的訴求執政黨跟在野黨都要正面回應，才能得到最大支持。

邱臣遠指出，不管是藍白合或誰跟誰配，政治不是數學是化學，不是1+1=2的問題，而是說服的過程，人民買不買單才是最重要的。

▼邱臣遠喊話在野一起達成政黨輪替的共同目標。（圖／翻攝邱臣遠臉書）



