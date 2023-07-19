墾丁國家公園《燈塔：生命與舞》　舞蹈家簡佩如feat.雕塑家康木祥

▲墾管處邀請國際舞蹈家簡佩如與雕塑大師康木祥鵝鑾鼻跨領域演出 。（圖／墾管處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁國家公園管理處邀請國際知名華裔舞蹈家簡佩如，將於19日傍晚在鵝鑾鼻燈塔草皮區進行一場自然與舞蹈、雕塑藝術--《燈塔：生命與舞》跨領域的表演，讓在場觀賞的民眾，充滿心靈能量，體驗了國際級的藝術盛典。

國際舞蹈家簡佩如表示，在美國紐約與康木祥大師有一段特殊的境遇，是由一封莫名奇妙的信所引起的，或許是冥冥之中的安排吧！當她看到了康大師的作品，有一種莫名的感動觸發內在的心靈。產生了與雕塑作品共舞的念頭，之後結合各類藝術家，完成了跨領域的表演活動，並深深感動許多人。

這次聽聞康大師在台灣最南端鵝鑾鼻公園辦理一場結合自然的雕塑展，接受康大師及墾管處的邀請，來表演這場舞蹈，也在她的舞蹈生涯中，增添了不同以往的表演模式，也希望藉由此表演，讓國人有不同的視野。

康木祥說，藝術無國界亦無界限，原本墾丁國家公園跟我的作品似乎很難連結在一起，但透過這次的展出，鋼硬的雕塑品確實可以與自然結合，突破我們的思惟與框架。也因此再一次地與傳統挑戰，而舉辦了這場別具意義的高水準舞蹈表演，也期待政府府能重視藝術及其價值。

為欣賞這場跨界演出，遊客可於傍晚陸續湧入鵝鑾鼻公園席地而坐，看到得天獨厚的人文資產x藝術x舞蹈表演，探尋自然與人文共同發展、相互尊重可能性，隨著國際舞蹈家簡珮如女士以優雅的身體律動，與康木祥的鋼索合而為一，透過奔放搖曳的舞姿點綴鋼索曲線展現出的協調生命力，讓現場觀眾感受震懾的剛與柔，力與美的的對話，沉浸其中，如癡如醉，再三讚嘆，讓民眾反應熱烈，引發人們對生命的熱情及生活之美的無限智想像藝境。

緊接著由兩位大師與現場遊客面對面直接對話，探討自然資源存在與環境永續的珍貴，學習謙卑的面對孕育滋養自然萬物的土地及萬物。