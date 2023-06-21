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端午連假墾管處嚴禁違規脫序活動　籲遊客開車慢行避免路撞

▲端午連假墾管處嚴禁違規脫序活動 。（圖／墾管處提供，下同）

▲端午連假墾管處嚴禁違規脫序活動 。（圖／墾管處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

端午連節到來，墾丁地區勢必入大批遊客，墾管處提醒遊客共同維護自然環境，嚴禁 發生違規脫序的遊憩行為，否則依法究辦。

▲端午連假墾管處嚴禁違規脫序活動 。（圖／墾管處提供，下同）

▲端午連假墾管處嚴禁違規脫序活動 。（圖／墾管處提供，下同）

墾管處表示，連假期間，墾丁園區海岸沙灘等景點，遊客眾多，偶有發生在沙灘、草原或民宿內任意燃放爆竹煙火、任意丟棄垃圾、騎乘沙灘車活動等影響環境清潔及煙火噪音的違規行為，為維護國家公園整體環境與保障遊客安全，將依國家公園法第 13 條第八款第 6 目公告禁止事項「禁止從事燃放爆竹煙火之行為 」及「任意拋棄果皮、紙屑或其他污物」取締，違者第一次處罰新臺幣 1500 元整。

▲端午連假墾管處嚴禁違規脫序活動 。（圖／墾管處提供，下同）

墾管處說，以往園區內沙灘車活動以勇闖叢林及地景打卡號召遊客，惟活動路徑易造成水土流失、沖蝕溝的環境破壞及遊客翻車安全問題，目前在國家公園內是禁止騎乘沙灘車遊憩活動，今年假日與連假已取締業者遊客共 26 人次，其違反國家公園法第 13 條第八款第 15 目公告禁止事項「禁止從事沙灘車遊憩活動」，皆業已依法處罰新臺幣 3000 元整。

而墾丁國家公園是台灣紫斑蝶重要繁殖地之一，紫斑蝶通常 5 月左右會從北方遷徙，飛入溫暖的恆春半島產卵，每年這個季節在園區內都會出現大量紫斑蝶遷徙盛況，路線從半島東側太平洋海岸由南飛向北，尤其在屏200 縣道 55公里，以及台 26 線省道南灣路段常可見蝶群橫越馬路的奇景。民眾行經遷徙路段應儘量降低車速至 40 公里以下，避免對蝴蝶造成危害，也能感受蝶群飛舞的特殊生態體驗。

另外日前在墾丁牌樓往社頂路段夜間或清晨發生有梅花鹿出沒造成人車鹿撞的遺憾事件，墾管處也呼籲遊客開車行經社頂、龍鑾潭及龍磐草原等梅花鹿出沒熱點，要小心行駛，速度降至 40 公里以下，請遊客開車慢行通過，以保障行車安全。

近期南部各地高溫炎熱，正值各沙灘遊憩高峰時期；從事游泳及水上活動的遊客，請注意多補充水分以防中暑，並配合海域沙灘管理規定，倘若有浪高超過 1 公尺之紅旗管制戲水活動，請勿下海游泳、戲水，違者經勸導不聽，將依違反國家公園法第 13 條第八款第 6 目公告禁止事項「海域岸際活動管制規定」處罰新臺幣 3000 元整。

墾管處表示，歡迎遊客到墾丁旅遊，也呼籲遊客端午連假來墾丁旅遊，能注意交通安全，並遵守國家公園等相 關規定，共同維護國家公園環境資源。墾管處也將結合保安警察第七總隊第八大隊員警加強巡查取締違法脫序行為，請遊客不要以身試法。

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