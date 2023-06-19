拜託開慢點！屏200縣道紫斑蝶大量過境　墾管處籲限速40公里

記者陳崑福／屏東報導

近日來因為恆春半島雨水豐沛，許多地方都可見到紫斑蝶的身影，其中又以屏200縣道及台26線南灣段的數量最多，墾丁國家公園管理處呼籲用路人行經紫斑蝶的熱點時要放慢車速，避免撞擊紫斑蝶而造成陸殺。

▲屏200縣道紫斑蝶大量過境 。（圖／墾管處提供，下同）

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墾丁地區位於熱帶與亞熱帶交會帶，蝶類資源豐富，每年春夏季節更常有紫斑蝶大量飛過，甚至穿越道路造成陸殺現象。

為瞭解紫斑蝶在墾丁國家公園區內的移動與棲息狀況，墾管處自2022年起委託蝴蝶專家詹家龍進行園區內紫斑蝶的相關調查研究，墾丁地區為小紫斑蝶與斯氏紫斑蝶的重要繁殖地，其族群量自5月份會開始上揚，並在6月份達到高峰，此時的墾丁地區正從原本長達半年的乾季進入梅雨季，紫斑蝶寄主植物紛紛抽出大量嫩葉吸引雌蝶產卵。

近日紫斑蝶大量出現的地點，以恆春往滿州的屏200縣道數量最多，依據詹家龍的調查，最多曾觀測到每分鐘高達1200多隻的紫斑蝶，估計總量達到10萬隻，其中又以屏200縣道5.5公里處、思想起土雞城及後出火教練場這3個地點為熱點。

墾管處除了呼籲用路人行經這些路段時，要依照限速40公里減速慢行，也會在紫斑蝶過境的高峰期，僱用當地居民於道路兩旁舉牌提醒用路人注意紫斑蝶、減速慢行等，以降低紫斑蝶遭車輛撞擊死亡。