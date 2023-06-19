　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拜託開慢點！屏200縣道紫斑蝶大量過境　墾管處籲限速40公里

記者陳崑福／屏東報導

近日來因為恆春半島雨水豐沛，許多地方都可見到紫斑蝶的身影，其中又以屏200縣道及台26線南灣段的數量最多，墾丁國家公園管理處呼籲用路人行經紫斑蝶的熱點時要放慢車速，避免撞擊紫斑蝶而造成陸殺。

▲屏200縣道紫斑蝶大量過境 。（圖／墾管處提供，下同）

▲屏200縣道紫斑蝶大量過境 。（圖／墾管處提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

墾丁地區位於熱帶與亞熱帶交會帶，蝶類資源豐富，每年春夏季節更常有紫斑蝶大量飛過，甚至穿越道路造成陸殺現象。

▲屏200縣道紫斑蝶大量過境 。（圖／墾管處提供，下同）

▲屏200縣道紫斑蝶大量過境 。（圖／墾管處提供，下同）

為瞭解紫斑蝶在墾丁國家公園區內的移動與棲息狀況，墾管處自2022年起委託蝴蝶專家詹家龍進行園區內紫斑蝶的相關調查研究，墾丁地區為小紫斑蝶與斯氏紫斑蝶的重要繁殖地，其族群量自5月份會開始上揚，並在6月份達到高峰，此時的墾丁地區正從原本長達半年的乾季進入梅雨季，紫斑蝶寄主植物紛紛抽出大量嫩葉吸引雌蝶產卵。

▲屏200縣道紫斑蝶大量過境 。（圖／墾管處提供，下同）

▲屏200縣道紫斑蝶大量過境 。（圖／墾管處提供，下同）

近日紫斑蝶大量出現的地點，以恆春往滿州的屏200縣道數量最多，依據詹家龍的調查，最多曾觀測到每分鐘高達1200多隻的紫斑蝶，估計總量達到10萬隻，其中又以屏200縣道5.5公里處、思想起土雞城及後出火教練場這3個地點為熱點。

墾管處除了呼籲用路人行經這些路段時，要依照限速40公里減速慢行，也會在紫斑蝶過境的高峰期，僱用當地居民於道路兩旁舉牌提醒用路人注意紫斑蝶、減速慢行等，以降低紫斑蝶遭車輛撞擊死亡。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
黃子佼猛爆13藝人黑料　葛斯齊：對比手中資料95%相符
本土確診「5月單日死百人」消息瘋傳　真相曝光
黃子佼目睹母外遇埋陰影！醫曝最壞影響：恐成性犯罪者
黃子佼直播後爆失聯！　他親曝最後通話內容
快訊／黃子佼爆性騷！聯邦銀代言暫喊卡　逾百萬合約掰了
LIVE／侯友宜今赴台大演講　與學生「直球對決」　
快訊／台南墜樓命案！女子臟器外露亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

瘋傳「嚇死人的台灣本土確診紀錄」5月單日死百人　疾管署還原真相

記得儲水！「高原加壓站變頻器」施工　桃園龍潭6／29停水

與弱勢兒少同樂　台電台南區處端午節氣送粽燻艾傳愛心

拜託開慢點！屏200縣道紫斑蝶大量過境　墾管處籲限速40公里

用苯巴比妥治感冒！高雄4醫違反常規用藥…百位未成年病患吞下肚

當職業小三！她曝「陰道通腦袋」包養後果：愛上Sugar Daddy

新冠隔離措施再鬆綁！羅一鈞：原則免開隔離單　1情況除外

復刻兒時「羅黏香」香包　施建宏大師伴學童提前過端午

端午連假前期「午後雷雨區最大」　半個台灣有雨！周末天氣又回穩

除濕機不給力？家電達人提「4關鍵」有助效果加倍

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

被理髮姨吹整恨天高造型　他哭笑不得：真的有帥？

宥勝人設翻車「襲胸女員工」！　認錯道歉…黃子佼曾拒同台

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

性騷連環爆！王月喊「不能再發生」　聞黃健瑋也遭影射..嚇歪：喔不

買滷味被老闆誤認外國人　越南腔回：27年沒離開過

瘋傳「嚇死人的台灣本土確診紀錄」5月單日死百人　疾管署還原真相

記得儲水！「高原加壓站變頻器」施工　桃園龍潭6／29停水

與弱勢兒少同樂　台電台南區處端午節氣送粽燻艾傳愛心

拜託開慢點！屏200縣道紫斑蝶大量過境　墾管處籲限速40公里

用苯巴比妥治感冒！高雄4醫違反常規用藥…百位未成年病患吞下肚

當職業小三！她曝「陰道通腦袋」包養後果：愛上Sugar Daddy

新冠隔離措施再鬆綁！羅一鈞：原則免開隔離單　1情況除外

復刻兒時「羅黏香」香包　施建宏大師伴學童提前過端午

端午連假前期「午後雷雨區最大」　半個台灣有雨！周末天氣又回穩

除濕機不給力？家電達人提「4關鍵」有助效果加倍

黃子佼猛爆13藝人黑料　最強狗仔開腔：對比手中資料95%相符

168斷食3個月…他「誤踩1大忌」！醫一照胃鏡看傻了

「台灣Suzuki召修5車型」逾2.4萬輛　真空泵閥門瑕疵需大力踩煞車

迎戰台大生稱「我有一個夢」　侯友宜轟賴清德意識形態分裂台灣

與金泰希懸疑新劇開播！　林智妍竟當她面許願：下次想合作全智賢

瘋傳「嚇死人的台灣本土確診紀錄」5月單日死百人　疾管署還原真相

黃子佼直播後「爆失聯放鳥工作」！　他親曝最後通話內容

今年首季國際漫遊門號達100萬門？　NCC：數據含重複用只能參考

《歌謠大祝祭》傳「今年移至日本舉辦」！地點曝光　KBS回應了

富岡港旅運中心煥然一新　讓遊客輕鬆啟航綠島與蘭嶼之旅

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

生活熱門新聞

宥勝性騷大翻車　被害人再出聲

先知是「他」！　嗆黃子佼「那事兒需要我說嗎」：噁心

黃子佼求全裸「拍藝術照」！受害女：要我扶他下面

演藝圈還有誰是清流？　鄉民推2男星

黃子佼刪光影片！

演藝圈核彈！黃子佼「強吻少女拍裸照」　全場嚇瘋

宥勝摟孟耿如「啄木鳥式猛親5下」　超扯影片被挖出

黃子佼爆「當年喜歡蔡燦得」　凍齡甜美舊照曝光

黃子佼捲性騷風波傳「自殘送醫」　台北長庚回應了

黃子佼「3段影片」懶人包

高雄名醫用苯巴比妥被停業　幼兒吃神藥乖乖睡

黃子佼狂點名「為什麼他們可以逃過」

即／高雄4醫不當使用苯巴比妥　逾20名幼童受影響

愛情長跑10年　58萬YTR「法國被求婚」！

更多熱門

相關新聞

獨／台中女騎士遭大貨車輾腹慘死

獨／台中女騎士遭大貨車輾腹慘死

台中市東區今日發生一起死亡車禍，一名68歲盧姓女騎士沿環中東路直行，遭後方51歲蔡姓大貨車駕駛輾過，盧女腹部重創，經送往國軍台中總醫院急救仍宣告不治。

新北男女爆衝突！她撂2人助陣　狂噴辣椒水這下慘了

新北男女爆衝突！她撂2人助陣　狂噴辣椒水這下慘了

彰化2浪狗當街搶食活貓　路人救命...牠頭骨碎裂亡

彰化2浪狗當街搶食活貓　路人救命...牠頭骨碎裂亡

快訊／男陰陽海失足！墜3m深坡坎撞破頭

快訊／男陰陽海失足！墜3m深坡坎撞破頭

屏警攻堅民宅「嫌犯連轟3槍」　破門搜出一堆槍毒

屏警攻堅民宅「嫌犯連轟3槍」　破門搜出一堆槍毒

關鍵字：

墾管處紫斑蝶屏200縣道台26線減速車輛影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃子佼遭爆「強吻少女拍裸照」認了

即／黃子佼自拍認性騷後失聯！送醫畫面曝光

黃子佼揭和「陶姓藝人」過往情事

黃子佼怒揭「13名藝人醜聞」：管你們去死！

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

快訊／黃子佼砲大小S、唐綺陽！「所以你都沒秘密嗎」

快訊／孟耿如潰堤哭了！　代黃子佼道歉

宥勝爆外遇2年…妻曾認「他過偽單身生活」！

黃子佼認性騷！爆「大小S嗑藥」：我也被硬塞

大咖男主持人爆「強吻少女拍裸照」！她崩潰大哭

快訊／黃子佼驚傳送醫！　恩師張小燕找不到人急尋

黃子佼開戰吳宗憲！隱忍多年「最不爽一件事」

性侵未遂風暴+1！「知名搞笑男星」遭爆扯底褲強壓女模

黃子佼情緒潰堤送醫！　孟耿如發聲陪同

快訊／黃子佼傷勢曝光！全集中在左側

更多

最夯影音

更多
楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」
瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面