柯文哲稱藍白合可能水到渠成　侯友宜：堅定步伐下架無能民進黨政府

▲新北市長侯友宜受訪 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

2024大選外界關注「藍白合」議題，民眾黨總統參選人柯文哲昨天接受廣播節目專訪表示，藍白合議題「順其自然，再拖一、二個月，有時候真的水到渠成」。對此，國民黨總統參選人侯友宜19日表示，柯文哲的聲音他聽到了，他會為國為民堅定自己的步伐，下架無能、貪腐的民進黨政府，這才是最重要的目標。

被詢問「藍白合」可能性，柯文哲直言順其自然，「拖一、兩個月，有時候就水到渠成。」他認為機會到處會跑出來，能不能成功要看環境，但現在環境混沌，因為政治只有基層沒有高層，高層要被基層民意推動。

對此，侯友宜說，柯文哲的聲音他聽到了，他會為國為民堅定自己的步伐，下架無能、貪腐的民進黨政府，這才是最重要的目標。

至於近期又有幾份民調顯示，侯維持老三，是否擔心底氣不足？侯說，民調高高低低都是參考，最重要整個選戰有自己的步驟，整場球賽才剛開始，一定會不斷強化自己的戰力，最後一定會贏得勝利、逆轉勝。

另，也有民調顯示，6成民眾不支持國民黨換將、近4成認為郭台銘不該參選？侯友宜說，外面的聲音他都有聽到，期待大家團結在一起，這些團結都要用行動展現，他們的支持者真的很希望大家行動一致，一起為中華民國。

