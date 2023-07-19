月增80萬利息！柯文哲北流爛帳「交接沒談細節」　蔣萬安：上任才知

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲任內完工的台北流行音樂中心（北流），日前才發生磁磚剝落、有裂縫問題，近期再爆柯市府與廠商間1.9億工程款爭議仍未結案，導致該筆款項以月增80萬元利息持續累計。對此，台北市長蔣萬安19日證實，與柯文哲交接時，沒有談到那麼細節，上任後才知道有這樣的爭議款。

▲台北市長蔣萬安出席大安區里長座談。（圖／記者陳家豪攝）

蔣萬安19日上午出席大安區里長座談，針對柯市府留下的北流利息問題，蔣萬安說明，北流此案從2022年開始，每個月要支付80萬的利息，到現在也已累計近千萬，對市民來講也是個權益損失，所以蔣市府團隊上任後，積極跟中央溝通，並實際地去拜會，希望面對並解決問題，「我們會持續跟中央反應，得到一個完美的解決。」

媒體追問，與柯文哲交接時有無談到此案？蔣萬安回應，文化局有告知，當初列北流幾個案子時，並沒談到那麼細節，直到上任後才了解到細節，發現有其爭議款，且從2022年開始每個月支付80萬利息累計至今。

蔣萬安提及，市府了解以後，已有很積極跟中央溝通，中央也告知依照合約的立場為何，「這部分可能屬於中央的責任，但是面對問題我們就持續溝通，希望得到圓滿的解決。」

至於若中央不支付的話，市府該怎麼解決？蔣萬安說，會請北市法務局來研究，基本上有簽訂合約，就應該要照合約來走。