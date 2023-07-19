影／賴清德競選曲融合「棒球應援」元素　幕後推手曝光

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德是資深棒球迷，今年競選主視覺結合棒球元素、推出「棒球外套」等募款小物，周末首度釋出的競選歌曲「挺台灣應援曲」也結合棒球應援曲元素，搭配鼓聲喊出「自信勇敢信賴台灣，We are Team Taiwan」應援口號。據悉，這首歌曲由獨立樂團主唱許大俠（許霈文）、曾參與「大嘻哈時代」節目錄製的嘻哈歌手魏買加聯手操刀詞曲，未來將在總統及立委造勢場播放，炒熱氣氛。

▲賴清德熱愛棒球，今年募款小物推出「棒球外套」。（資料照／記者湯興漢攝）

賴清德競選歌曲「挺台灣應援曲」上周末首度在民進黨全代會曝光，從中午彩排期間，就吸引不少同為棒球迷的媒體記者注意，引發一陣討論，歌曲中除了搭配清脆擊球聲的音效，也融合棒球應援曲元素，例如使用許多球隊應援曲都會出現的「喔喔喔喔喔」作為重要橋段，歌曲最前與最末均搭配擊鼓聲吶喊「We are Team Taiwan」口號，相當動感。

有趣的是，此次操刀詞曲的其中一位靈魂人物許大俠，在2022年新北市長選戰中，也曾為當時代表民進黨參選的林佳龍創作搖滾競選歌曲「新北大翻新」。

對此，民進黨發言人張志豪受訪表示，全代會整場以棒球意象作為主題，串場及背景音樂也很棒球風，尤其在介紹立委參選人出場的橋段，搭配輕快曲風RAP節奏，可說是活力滿點，吸引全場目光，絕無冷場。

張志豪透露，這首「挺台灣應援曲」的詞曲及演唱由許大俠、魏買加一手包辦，編曲來自Johnny B，製作人是小番薯，監製為小周老師，除了在全代會首發外，接著在百工百業及各地後援會及立委參選人造勢場都會強力放送，訴求團隊合作精神，大家都是台灣隊的一員，勇敢出擊，一起Team Taiwan挺台灣，達成總統勝選、國會過半的總目標。