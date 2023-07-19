5大金融機構行員機警攔詐58萬　里港警分局長頒獎勵金致謝

▲里港警分局長何明祥(左二)率領偵查隊長陳忠義到金融機構頒獎勵金致謝 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局轄內有5家金融機構業者，與警方合作，成功攔阻民眾被騙金額58萬6500元，分局長何明祥率同偵查隊長陳忠義到各機構頒發獎勵金及感謝狀致謝。

里港警分局為防止民眾遭到詐騙，守護民眾財產安全，與轄內金融機構及超商均保持良好聯繫，亦建立防詐LINE群組，當遇有轄內民眾疑似遭詐騙情形，或可疑詐欺車手前往提款時，即啟動通報機制，由轄區警方迅速到場了解，即時攔阻民眾被害款項。

里港警分局於日前接獲計5起分別由中華郵政里港分行、里港三和路分行、高樹分行、鹽中分行及土地銀行高樹分行通報有疑似詐騙案件，轄區派出所員警立即趕往現場，經了解案情後，當場識破是常見的假投資詐財、猜猜我是誰及假交友借貸，經員警以執勤經驗及案例不斷勸說，成功保住被害人血汗錢，共新台幣58萬6500元。

分局長何明祥率領偵查隊長陳忠義分別到該5金融機構頒發獎勵金及感謝狀，感謝銀行行員於日前落實關懷提問，並機警報警，警民合作，

何分局長呼籲，詐騙集團詐騙手法千變萬化，若遇類似詐騙案件，應謹記「1聽、2掛、3查證」原則，可撥打警政署165反詐騙專線或電洽110等方式請求協助查證，提高警覺，避免受騙。