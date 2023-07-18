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被詐騙負債156萬！35K男公開「日睡3小時生存法」逼哭網

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友去年聽信投資型詐騙，不僅積蓄全數歸零，還負債156萬元，原本一度絕望的他，展開「日睡3小時」的戰鬥生存法，如今他寫下這段經歷，以自身慘例告誡眾人；而許多網友也看哭了，紛紛留言幫補血。

網友在Dcard娓娓道來，去年6月，他還是24歲時，掉入了投資型詐騙的陷阱，不僅積蓄被騙光，還負債高達156萬元，「說貪也好，說想給父母過更好生活也罷，畢竟從小生活並不富裕，但是出社會，就有約定好給家裡1萬5的經濟開銷。」

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他透露，意識到被騙的當下，已經匯款好幾天了，也來不及凍結圈存匯款帳戶，不過他立刻去報案，「有的人會覺得打官司很麻煩就放棄，這是錯的，雖然勞身又容易有情緒波動，但權利不爭取就什麼機會都沒有，雖然拿回錢的機會應該渺茫，不過還是要走民事。」

原PO後來計算自己的負債情況，本加利息一共156萬元，等於每個月就要先噴2萬1200多元，加上孝親費、生活開銷跟保險，大約要4萬5才能抵平，所以他開始杜絕所有慾望跟娛樂。

他表示，「我現在工作月薪3萬-3萬5，絕對無法生存，於是我利用放假時間，做過餐飲外場、物流、帶活動或短期活動、外商外包清潔等，1日賺1千多元，大概就讓自己兼差1個月多1萬多塊，每天大概睡3、4小時，除非放假太累就不兼差。」

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

最後，原PO也苦口婆心地說，「切記！不要再借錢跟融資讓自己債滾債，民間也會有高額代辦費，除非發生大意外逼不得已。曾經有人告訴我，就算被騙還是要相信人，因為你還是要交流、要工作，還是要面對人，經歷很多事後，我也有更多警覺性，不管是法律法庭，還是種種這一年的辛苦。這條路是痛苦的，還是正在進行中，但這是生存，給被詐騙的你／妳共勉。」

對此，網友們紛紛回應，「活著都有希望」、「如果是我可能沒辦法像你這麼堅強，但未來還是無限量的，不要鞭打自己了，跟過去的自己和解吧」、「加油！這次如果挺過去，人生就沒什麼不能過的了，如果是我應該直接登出了」、「看了你的文章，彷彿看到今年5月底的我，今年24歲也是遇到投資詐騙，被騙了100多萬，雖然我是積蓄被騙光不是負債，但那種感覺真的很差又很無力，現在只能安慰自己努力賺回來」、「加油，看到你還那麼努力，感到心疼」。

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