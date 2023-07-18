快訊／抓到了！夫妻吸金39億落跑　遭通緝21年終在泰國被捕

▲陳智燦(條紋衣)虛設列治文公司吸金詐騙39億元後逃往大陸，日前在泰國落網將解送回台。（圖／調查局提供）

記者劉昌松／台北報導

陳智燦、劉美雪夫妻涉嫌在2000年間，以列治文信託有限公司名義，標榜年獲利2成以上為號召，吸金詐騙39億餘元，隔年就以銀行倒閉為由，逃往大陸躲避，4000名投資者血本無歸，日前2人在泰國企圖申請永久居留時，將夫妻倆驅逐出境，調查局駐泰人員18日下午將押解2人回台，解送高雄地檢署歸案。

調查局指出，陳智燦、劉美雪夫婦，2000年間在香港虛設列治文公司，對外佯稱是歐洲日內瓦集團（European Geneva Corporation）旗下企業列治文銀行之子公司，以代客從事外匯期貨交易且保證獲利為號召，在台灣各地以傳銷方式吸引民眾投資。

2001年11月，陳智燦和劉美雪突然放出消息，聲稱列治文公司的海外銀行倒閉，無法再繼續支付紅利及返還本金，總計詐得39億餘元，受害者逾4000人，涉嫌違反《銀行法》等罪，案經調查局高雄市調查處報請高雄地檢署偵辦並提起公訴，但陳、劉夫妻檔早在2001年10月間就逃往大陸地區未歸，高雄地檢署乃於2002年7月9日發布通緝。

▲遭通緝20年的劉美雪(白衣)。（圖／調查局提供）

直到2023年6月21日，這對被通緝21年的夫妻檔，在泰國持貝里斯護照以菁英簽證（Elite Card）身分提出請求將簽證改為永久居留，泰國移民局對照調查局通報資料察覺有異，經移民署駐泰國移民秘書通知調查局提供指紋卡及英文通緝書，確認通緝身分後，泰國警方在6月24日在曼谷住處將2人逮捕，並驅逐出境方式，由調查局法務秘書執行押解，預計搭乘中華航空班機於7月18日15時40分抵達桃園國際機場，解送高雄地檢署歸案。