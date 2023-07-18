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「別再買麥當勞優惠券！」她每天接罵人電話：講超過1小時的都有

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆料公社）

▲過去也曾有網友提醒大家這是詐騙廣告。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者曾筠淇／綜合報導

有時滑社群網站，常會看到優惠券的廣告，但點進帳號大頭貼才發現那根本就是詐騙帳號。近日有網友發文宣導，若在臉書上看到麥當勞、肯德基的優惠券，絕大多數都是詐騙，請大家不要再綁定帳號購買了！

女網友在Dcard上，以「不要再買麥當勞優惠券了」為標題發文，提到有很多人在臉書上購買麥當勞優惠券，結果得知自己被騙後，就會求助銀行。對此，她直言，明明簡訊上面要求民眾綁定帳號，結果還是有很多人不仔細看就按密碼。

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原PO表示，不論是臉書上的麥當勞、肯德基優惠券，或是停車費未繳、中華郵政說要補海外運費，這些絕大多數都是詐騙。她強調自己不是要檢討被害人，但都已經提醒了還是不仔細看簡訊，就會造成他人困擾。

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO發文勸大家不要隨便在社群平台購買優惠券。（示意圖／記者周亭瑋攝）

原PO也說，她能體諒被騙的無助，但她幾乎每天都會接到罵人電話，所以才會發文宣導。她更在留言處心累表示，「這種詐騙電話真的講超久，因為很盧～講超過1小時占線的都有」，

貼文曝光後，不少網友紛紛回應，「真的，怎麼會覺得麥脆雞+雞塊+飲料才賣39元，到底在想什麼」、「FB社團說什麼跟男友分手不想留或者要移民搬家便宜賣的也都是詐騙，拜託不要再被騙了」、「之前差點要買，好險要信用卡交易太麻煩就懶得用」、「ETC、停車費未繳、中華郵政補海外運費這些都是詐騙！我上次差點被騙」。

相關報導：麥香鷄+中薯+可樂只要35元！他「細看3處」是詐騙：差點下單

延伸報導：詐騙「10大惡劣手法」全公開！　4步驟自救：證明不是同夥

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