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認識著名財經專家投資大師　匯款20萬保證獲利數倍…枋寮警+行員拆穿騙局

▲枋寮警分局長郭譯隆頒感謝狀給機警行員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局長郭譯隆頒感謝狀給機警行員。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮鄉陳姓鄉民在網路上認識著名財經專家投資大師，指稱有保證賺錢的股票投資計算公式分享，只要匯款20萬元，就可以回饋好幾倍，他趕到銀行匯款，行員發現有異，連絡枋寮警方到場拆穿對方詐騙手法，成功阻止他被騙，陳也十分感謝警方及行員協助。

枋寮警分局枋寮派出所日前接獲轄內金融機構來電表示，陳姓客戶疑似遭詐騙欲匯款新臺幣20萬元，需警方協助。

枋寮派出所線上巡邏員警接獲通報後旋即前往了解，得知陳姓鄉民在網路上，認識著名財經專家投資大師，有保證賺錢的股票投資計算公式分享，只要匯款20萬元，就會回饋好幾倍，並有經證投資APP要求下載，陳民心想可賺大錢就立刻跑到住家附近銀行欲匯款該筆金額。

由於其匯款金額較大，且匯款用途不明，行員機警發現，在辦理匯款前實施關懷提問並通知警方到場協助確認。

經警方協同行員向陳民進行案例宣導，並說明這是常見投資詐欺手法，其驚覺可能遭詐騙，終於放棄匯款念頭，警方與行員聯手成功阻止詐騙案件發生。

為勉勵機警行員即時通報，順利攔阻鉅額款項，枋寮分局分局長郭譯隆特至銀行頒發感謝狀及獎金，以慰其辛勞，更呼籲若遇投資機會，應小心求證，「穩賺不賠」「保證獲利」「高獲利」等皆是常見詐騙關鍵字，如有相關詐騙徵候，可撥打165反詐騙諮詢專線進線諮詢，亦可透過枋寮分局臉書粉絲專頁等管道，可獲知最新詐騙手法訊息，全民一同加入打擊詐騙行列。

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