全民反詐！里港分局+綜藝大集合　共同打擊詐騙犯罪

▲里港警分局與綜藝大集合，共同打擊詐騙犯罪 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

民視綜藝節目「綜藝大集合」日前在舊寮村上帝廟進行錄製，里港警分局藉此機會與知名藝人胡瓜攜手合作，及高樹鄉長梁正翰、舊寮村長賴淑珍及代表陳恭茂參與，以共同打擊詐騙犯罪為目標，向民眾宣導詐騙手法，以提高公眾對於詐騙話術的警覺性，並呼籲大眾更加警惕、遠離詐騙陷阱。

里港分局為延伸警政署「新世代打詐策略行動」:識詐、堵詐、阻詐、懲詐理念，由分局長何明祥帶領偵查隊犯罪宣導團與綜藝大集合主持人胡瓜，一起向大眾提倡識詐的重要性，並提供相關防範知識，共同打擊詐騙犯罪，以保護社會大眾的財產和安全。

其中假投資詐騙與日俱增，詐騙手法更層出不窮，利用多種話術使人陷入錯誤當中，要記住任何投資有賺有賠，勿輕信保證獲利、穩賺不賠等詐騙話術，應選擇政府合法的投資平台，避免成為詐騙集團的肥羊。

這次宣導，除了向民眾宣導反詐騙之外，暑假期間青春專案也是宣導重點之一，提醒青少年在這段期間，打工應慎選求職內容，注意有無「短期免經驗」、「面交取簿」或「高報酬」等關鍵字，要小心極有可能淪為車手，成為詐騙團的共犯，以及小心時下新興毒品，網路交友拒絕拍攝或傳送私密影像，也勿出入不正當場所，要勇於「反毒品」、「反詐欺」、「反援交」及「反幫派」，警民共同合作，一起打造青少年健康的成長環境。



何分局長表示，詐騙犯罪是一個嚴重的社會問題，它不僅損害了個人的財產，還破壞了社會的信任基礎，里港警方一直致力於保護民眾的安全和財產，這次與藝人胡瓜的合作不僅能夠借助節目的知名度和影響力，更能夠將識詐的信息傳遞給更廣泛的觀眾，吸引更多人的關注，以達到預防詐騙犯罪的目標。在暑假期間呼籲家長們多多注意家中青少年及孩童生活狀況，叮嚀勿觸法及勿逗留不正當場所，除此之外，共同守護社會的安全，透過廣泛宣傳和教育，我們才能夠建立起一個充滿警覺和防範意識的社會，為詐騙犯罪埋下終結的種子。