妹子聊天突傳「2謎樣符號」！　他急發文求助...神人秒給答案

▲男網友和妹子聊天，看不懂對方傳的表情符號代表什麼意思。（圖／記者曾筠淇攝）



記者陳怡靜／綜合報導

不少人傳訊息聊天會搭配表情符號，讓冷冰冰的文字多些溫度，不過謎樣的符號組合，並不是人人都能秒懂。一名男網友表示，正跟妹子聊得開心，對方突然傳了「2表情」，讓他十分不解，「八卦有解謎大師嗎？」貼文曝光後，底下立刻有神人網友秒懂幫解惑。

原PO在PTT八卦板以「妹子聊天傳這個給我是啥意思==」為題問卦，他表示和對方聊得正起勁，卻因對方的回覆突然語塞，「她傳這個給我是啥意思？八卦有解謎大師嗎？啊我該怎麼回比較好，在線等。」

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原PO也不忘附上截圖，求救網友幫解讀。只見他先詢問妹子：「幹嘛換工作？」對方回：「前往哪去我就往哪去。」原PO接著說：「聽起來很八大，不偷不搶。」對方只回了「一隻鳥和一顆石頭」的符號，讓他一頭霧水。

▲不少網友一看就懂，認為妹子想表達的是「確實」。（圖／翻攝自PTT）



文章曝光後，立刻引發熱議，「雞不擇石」、「雞屎」、「以卵擊石」、「鳥不拉屎（石」、「這算聊得開心嗎」、「回，講中文很難嗎」、「你超不會聊天」、「聽起來像詐騙集團陪你在聊天的口氣，自己小心點吧！等等就推薦你賺錢管道了」。

不過也有神人秒懂，妹子想表達的是「確實」，「雀石（確實）」、「確實啊！這也看不懂」、「確實+1」。