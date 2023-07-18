館長喊「再辦一場遊行」時間選晚上：比較涼！　PTT風向兩極

▲館長喊再辦一場遊行。（圖／翻攝自館長YouTube）



記者施怡妏／綜合報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢16日在凱道舉行「公平正義救台灣」遊行，但卻被質疑現場人數少，多數人是民眾黨主席柯文哲的支持者，且參與活動的民眾性別比例懸殊，館長昨（18）日開直播表示怒吼，想要看人多，「挑一天晚上再辦一次，從晚上6點開始到9點，就不熱了」。

館長在YouTube直播中提到，遊行當天很熱，大家都躲在樹蔭底下躲太陽，所以空拍照才會看起來很空，而且很多人都是來了就走，實際參與人數估算有幾十萬人，但天氣太熱，辦得時間不對，因此決定選一天晚上再辦一次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

館長霸氣喊，「從晚上6點開始到9點，就不熱了，沒關係，募款可能要再多個一、兩百萬，我相信大家都願意，我們再請多一點團體表演，熱熱鬧鬧的，你要看人多，相信我，這次我安排好」。館長還在直播中發起投票，問網友願不願支持，結果有96%的網友贊同再辦一次。

▲716遊行，年輕人上街高喊公平正義救台灣。（圖／記者李毓康攝）



直播內容被放在PTT討論，網友們紛紛表示，「下午2點這天氣本來就會中暑，不適合一群人擠」、「大熱天8萬，辦晚上至少20萬人起跳」、「傍晚不熱的時候有機會」、「辦星期六比較方便中南部上來」、「辦晚上參與度比較高，白天真的太熱了」、「晚上我會去，認真」。

不過也有網友認為不妥，「多玩幾次上凱道，上凱道就越沒威力」、「當初不會選禮拜六晚上膩」、「要辦什麼都不知道，為辦而辦的大遊行嗎」、「建議短期不要辦比較好」、「單純遊行滿無聊的，政府還不是裝死」、「我是不太支持啦，不會多太多，到時候難看」、「遊行能量有限」。