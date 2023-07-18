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台北最推夜市？一眾好評「這1處」路寬好逛管理佳　高雄人也愛

▲寧夏夜市最熱門攤位，劉芋仔 蛋黃芋餅、香酥芋丸，爆漿魷魚滿滿排隊人潮，民眾排花20分鐘就為了吃上滿滿芋香蛋黃芋餅及酥香炸爆漿脆皮魷魚▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲原PO問眾人心中台北最頂夜市是哪個？（圖／記者鄭遠龍攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這幾年很少逛台北的夜市，不知有何變化？」有網友表示，小時候去過台北多個夜市，幾乎各去過數十次，但近年很少再去，不知道有沒有什麼變化？哪個比較好逛？就想請教其他人，心中最推的台北夜市是哪一個？話題引發熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「台北最推的夜市」，文中表示，「是這樣的，從小在桃園長大，台北的夜市幾乎各去過數十次了」，但這幾年就很少在逛台北的夜市，不知有何變化。

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接著原PO細數對台北各夜市的印象，「以前士林夜市還沒地下化、非常熱鬧，到後來不勝唏噓」、「南機場夜市攤數少、質量非常精，基本不雷」、「師大夜市，麵包、師園（鹽酥雞）、菠蘿油都好吃」、「樂華，天使（雞排）、青木瓜也很讚」、「寧夏，蚵仔煎」、「饒河，香腸、胡椒餅」。

貼文引發熱議，「你知道台北得最多獎的，是廣州街華西街夜市嗎」、「吃的寧夏最好逛，南機場是有傳統沒驚豔」、「遼寧才是質精的吧」、「南機場水餃」、「南機場吃的不錯，但缺少遊樂攤販」、「吃東西的話，寧夏、南機場。」

▲▼大同區寧夏夜市周遭生活機能便利。（圖／記者賴志昶攝）

▲寧夏夜市獲不少好評。（圖／記者賴志昶攝）

其中，超多人給寧夏夜市好評，「寧夏，我高雄人，去台北都會住在那附近，晚上逛一下，有時在西門町，去唐吉訶德」、「寧夏最頂，算夜市中我覺得滿乾淨的」、「寧夏路寬好逛，店家不會被騎樓攤位擋住，管理得還不錯也有自治力。」

至於饒河夜市則評價兩極，「住哪邊近去那呀！我住內湖推饒河」、「個人最推饒河」、「饒河太擠了，我真的無法」、「饒河夜市縱深太長，逛得有點不耐煩。」

不過，也有人直嘆，「大部分的東西都馬重疊」、「北部多街邊型夜市，人車共道略阿雜」、「老實說感覺都差不多，6月初到處去逛夜市，才發現這裡的食物要吃飽，真的很容易千元就噴掉了。」

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