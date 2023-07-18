　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女童怕孤單…大哥哥陪聊誘拍裸照　溜進她家猥褻下場慘

自拍照（圖／取自免費圖庫pexels）

▲11歲的甜甜想要有人陪伴、卻自拍裸照取悅胡姓男網友，父母發現氣炸提告，堅持要對方得到懲罰。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡怡萍／台北報導

11歲的女童甜甜（化名）因為害怕孤單寂寞、在網路上認識了18歲胡姓大哥哥聊天陪伴，但胡男卻利用她的弱點、要求甜甜自拍裸照引誘他，不斷灌迷湯稱讚「身材太好了、拍的很好看、再拍一些」，甜甜擔心不照做胡男就不理她、只好多次拍照滿足他，胡甚至直接跑到甜甜家中對她猥褻。惡行曝光後，胡遭法院判刑3年6月，他也表示願意賠償甜甜父母60萬，但高院二審仍維持刑度，駁回胡男上訴。

根據判決，胡男在2022年5月底透過網路認識了年僅11歲的甜甜，他在陪甜甜聊天的過程中、卻不斷引導對方自拍裸照，再要她傳給自己欣賞，甚至在同年6月6日凌晨，偷偷跑到甜甜家中，趁家中大人都熟睡之際，以手猥褻她的胸部、下體。

甜甜的父母事後發現，女兒有時晚上睡覺會做惡夢、睡到一半會哭著說「不要、不要」的夢話，常常到凌晨3點多才能入睡，還需要去看心理醫生，甚至看到男生會有退後的動作，發覺有異，進而查出胡男的噁心行為。

甜甜承認，胡男要求拍攝裸照、影片給他，「說不傳就不跟我聊天，我很孤單無聊，希望有人跟我聊天，所以答應傳私密照，他叫我拍指定部位例如胸部、上廁所的地方，還說會買奶茶給我，他一直勸我說服我拍給他」，胡男會稱讚「剛剛拍的很好看」、「還是要說好好看喔，再拍一些好不好」、「你身材太好了」，並指定調整動作拍照以滿足私慾。

法院一審依修正前兒童及少年性剝削防制條例2罪，處胡男應執行3年6月；他上訴請求緩刑，高等法院認為雖然他表明願意賠償60萬彌補甜甜，但其父母憤怒不願談和解、希望給他教訓，且原審已無過重，駁回胡男請求，全案仍可上訴。

ET快訊
全台第一家「生活工場」吹熄燈號！　時間點曝光
殘忍片曝光！獒犬突攻擊小白狗　牠直腸遭咬破慘死
快訊／美國人突「越境」進入北韓！
警示燈亮！她仍按機械車位「壓毀鄰居愛車」
快訊／單車男遭大貨車「輾爆頭顱」 　當場死亡
快訊／再增10人！高雄44人吃冰中毒　ICU男童病況曝
快訊／《木曜4》老闆道歉了！
遭控騙9億房產　行天宮回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

17歲少女醉倒友人家慘遭強襲！她驚醒哭喊：不要　噁狼下場曝

豪大雨！花蓮12人溯溪隊7人受困沙婆噹溪　警消緊急救出

「庭長跟我是兄弟」司法黃牛削議員1395萬　送給兒子叫小姐3P

獒犬街頭突攻擊小白狗　牠直腸遭咬破慘死！飼主重罰11萬

執行署第4波拍賣im.B　愛馬仕各式精品「105次競價」進帳百萬

快訊／林口死亡車禍！腳踏車騎士遭大貨車「輾爆頭顱」喪命

酒店妹上岸引爆殺機！45歲恩客被削耳亡　23歲情敵：只閉眼揮2刀

28歲女台南火車站驚魂！搭電梯險遭夾　還被人持枴杖一路追打

禮讓行人竟遭毆！嘉義文化夜市汽車駕駛爆走　下車痛打騎士

網通廠收購案爆內線交易　前副董涉利用親友人頭買股遭約談

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

女兒看「皮卡丘哭」跟著掉淚　媽聽理由好笑又心疼：我在這

妹子不忍嬤翻垃圾找食物　秒買麵包送她...反被暖哭

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！　學汽笛聲出發…結果摔超慘XD

跳蛛在手上突遇蒼蠅出沒　飼主趕走後飛回慘被咬住

17歲少女醉倒友人家慘遭強襲！她驚醒哭喊：不要　噁狼下場曝

豪大雨！花蓮12人溯溪隊7人受困沙婆噹溪　警消緊急救出

「庭長跟我是兄弟」司法黃牛削議員1395萬　送給兒子叫小姐3P

獒犬街頭突攻擊小白狗　牠直腸遭咬破慘死！飼主重罰11萬

執行署第4波拍賣im.B　愛馬仕各式精品「105次競價」進帳百萬

快訊／林口死亡車禍！腳踏車騎士遭大貨車「輾爆頭顱」喪命

酒店妹上岸引爆殺機！45歲恩客被削耳亡　23歲情敵：只閉眼揮2刀

28歲女台南火車站驚魂！搭電梯險遭夾　還被人持枴杖一路追打

禮讓行人竟遭毆！嘉義文化夜市汽車駕駛爆走　下車痛打騎士

網通廠收購案爆內線交易　前副董涉利用親友人頭買股遭約談

吻戲惹怒男友！真人版「小美人魚」被嗆婊子　粉絲看歌詞嚇傻：快逃

AI股續飆漲　緯創、緯穎短線漲幅逾3成並列21檔注意股

靠乾爹不想苦幹！大馬名牌妹開超跑住豪宅　嬌喊：愛情可用錢買到

元智金融素養培育營　透過桌遊提升金融素養及財商

湖人休賽季網羅布魯克斯失利　沒有足夠薪資空間成主因

和家馨突爆已拿掉子宮　老公心疼「每次月經大出血」像活死人

加碼活動！　青埔水生公園Xpark七夕星光限定場公開

17歲少女醉倒友人家慘遭強襲！她驚醒哭喊：不要　噁狼下場曝

分享地方回饋及社區關懷經驗　林聰明沙鍋魚頭執行長桃園開講

怪投王志煊對左打連21打席無安打　向黃子鵬討教壓制右打

電扇殼突掉滾向午睡祖孫　爺肉身護娃兩人險遭砸中

社會熱門新聞

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

行天宮遭控「誘騙」失智翁上億！　女兒秀董事長紙條佐證

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死

高雄冰店11人中毒　老闆：我自己也拉肚子

2月嬰猝死「血液尿裡全是毒」4毒蟲下場曝

遭控誘騙失智翁上億資產「消業障」！　行天宮回應了

偷吃牙醫「月拿11萬生活費」　牙助要賠正宮2百萬

異國閨蜜聯手吸「金」　老司機排隊等3P

屏東廟壇宮主虐死親兒　判刑14年半定讞

華航準空姐遭輾亡　家屬提國賠告贏花蓮縣府

擁吻竟成永別！新婚8月妻走斑馬線被撞死

夫妻談判出事！老公怒開特斯拉　把BMW撞進超商

台夫妻吸金39億逃亡21年　擁泰國菁英簽證洩底

遭對手完封超不爽　棒球隊教練竟毆打2學生

更多熱門

相關新聞

12歲童狠潑酸　竟是媽媽掏出一瓶酸幫復仇

12歲童狠潑酸　竟是媽媽掏出一瓶酸幫復仇

美國密西根州底特律（Detroit）一名11歲女童9日在兒童遊樂場遭人潑酸，背部、腿部到手臂嚴重灼傷，至今尚未痊癒。報導指出，行凶者是年僅12歲的女童，她與受害女童的一名表親發生爭執後，帶著母親回到公園，母親遞給她一瓶酸性物質，女童便將酸潑灑在受害人身上。

伯克利畢業男狂追人妻　傳裸照唱情歌追到手

伯克利畢業男狂追人妻　傳裸照唱情歌追到手

網傳「阿宏」爽完不付錢丟包台中女　警方還原經過

網傳「阿宏」爽完不付錢丟包台中女　警方還原經過

獨／阿宏丟包台中女！他發文「跟照片差太多」曝真相

獨／阿宏丟包台中女！他發文「跟照片差太多」曝真相

聽到「老妖婆」暴走！婦持鑰匙刮花女童臉

聽到「老妖婆」暴走！婦持鑰匙刮花女童臉

關鍵字：

女童網友裸照聊天孤單引誘色狼

讀者迴響

熱門新聞

快訊／熊熊突宣布：我們結婚了！

「敢告NO哥就處理妳」她PO不自殺聲明

直擊《星光4》冠軍登記結婚！

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

熊熊閃婚「舊愛還是最美」！

他爆台灣高爾夫球場＝賣淫聚集地！老司機1周吃2個

行天宮遭控「誘騙」失智翁上億！　女兒秀董事長紙條佐證

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死

女模遭拍私密處特寫　攝影師：妳尺度大可以這樣

熊熊「我硬求的」鬆口結婚原因！

高雄冰店11人中毒　老闆：我自己也拉肚子

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

夫讓小王迎娶出軌妻　她痛哭完婚

飯店浴室放熱水　竟浮現「大量鬼掌印」

小紅老師提告NONO被威脅「砍斷妳手掌」　恐嚇私訊曝光！

更多

最夯影音

更多
玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！
雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面