女童怕孤單…大哥哥陪聊誘拍裸照　溜進她家猥褻下場慘

▲11歲的甜甜想要有人陪伴、卻自拍裸照取悅胡姓男網友，父母發現氣炸提告，堅持要對方得到懲罰。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者蔡怡萍／台北報導

11歲的女童甜甜（化名）因為害怕孤單寂寞、在網路上認識了18歲胡姓大哥哥聊天陪伴，但胡男卻利用她的弱點、要求甜甜自拍裸照引誘他，不斷灌迷湯稱讚「身材太好了、拍的很好看、再拍一些」，甜甜擔心不照做胡男就不理她、只好多次拍照滿足他，胡甚至直接跑到甜甜家中對她猥褻。惡行曝光後，胡遭法院判刑3年6月，他也表示願意賠償甜甜父母60萬，但高院二審仍維持刑度，駁回胡男上訴。

根據判決，胡男在2022年5月底透過網路認識了年僅11歲的甜甜，他在陪甜甜聊天的過程中、卻不斷引導對方自拍裸照，再要她傳給自己欣賞，甚至在同年6月6日凌晨，偷偷跑到甜甜家中，趁家中大人都熟睡之際，以手猥褻她的胸部、下體。

甜甜的父母事後發現，女兒有時晚上睡覺會做惡夢、睡到一半會哭著說「不要、不要」的夢話，常常到凌晨3點多才能入睡，還需要去看心理醫生，甚至看到男生會有退後的動作，發覺有異，進而查出胡男的噁心行為。

甜甜承認，胡男要求拍攝裸照、影片給他，「說不傳就不跟我聊天，我很孤單無聊，希望有人跟我聊天，所以答應傳私密照，他叫我拍指定部位例如胸部、上廁所的地方，還說會買奶茶給我，他一直勸我說服我拍給他」，胡男會稱讚「剛剛拍的很好看」、「還是要說好好看喔，再拍一些好不好」、「你身材太好了」，並指定調整動作拍照以滿足私慾。

法院一審依修正前兒童及少年性剝削防制條例2罪，處胡男應執行3年6月；他上訴請求緩刑，高等法院認為雖然他表明願意賠償60萬彌補甜甜，但其父母憤怒不願談和解、希望給他教訓，且原審已無過重，駁回胡男請求，全案仍可上訴。