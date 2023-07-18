前兒童台姐姐變超正！鄉民讚她「打扮大提升」：感覺都不一樣了

▲米可白。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

記者曾筠淇／綜合報導

藝人米可白（趙亦瑄）曾是兒童台姐姐，從「葡萄姐姐」轉戰演藝圈的她，穿衣風格也改變許多，時常引發討論。近日又有網友發文拋問，米可白為什麼變得那麼正？話題再度掀起熱議，不少網友也直呼「越來越正耶」、「她本來就正啊，現在更美了」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「米可白怎麼變那麼正」為標題發文，提到他最近滑了滑米可白的臉書，發現對方照片真的很正，為什麼突然變這麼香？

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貼文一出，不少網友也表示，「她長相都沒什麼變，但婚後脫離幼幼台整個感覺都不一樣了」、「打扮跟髮型提升蠻多的」、「只是找到適合的妝容而已」、「真的正，超香」、「本人真的正翻」、「我是女的都覺得她超香，又愛小動物又性感」、「髮型問題」、「現在超自信、超美」。也有網友表示，「從姐姐時期就覺得很正了」。

▲米可白穿著打扮與以往不同。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

米可白時常在臉書分享日常生活，日前她才發文表示，有個網友說她「你去微整了，長得不一樣」。對此，她正面回應，她媽媽把她生得很漂亮，最多就眉頭跟眼尾打肉毒、減少細紋，另外也打瘦小臉，至於身形，「體重58瘦到53公斤」就改變很多。

米可白還說，她覺得微整沒有不好，畢竟她已經37歲了，膠原蛋白慢慢流失，所以每年固定打一次鳳凰電波讓肌膚緊實，「不要整到你爸媽不認得就好」。

▼米可白以前叫「葡萄姐姐」。（圖／ETtoday資料照）