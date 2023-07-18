幾歲開始放棄吃到飽？　眾人揭「年紀分水嶺」：沒想過要回本

▲原PO好奇，大家是否還會到吃到飽餐廳用餐。（示意圖／記者黃士原攝）



記者陳怡靜／綜合報導

吃到飽餐廳品項眾多，各類美食應有盡有，讓饕客們一次滿足。就有網友表示，近日和親戚們一起去吃到飽餐廳用餐，不過才吃沒多少就吃不下了，「請問大家還會去吃吃到飽餐廳嗎？」文章曝光後，多數人直言，過了這年紀就放棄。

原PO在PTT表示，近日和親戚一起到吃到飽餐廳用餐，總認為自己食量變得很小，吃沒多少就覺得飽，「不知道為什麼覺得自己吃得很少，感覺是賠錢貨，請問大家還會去吃吃到飽餐廳嗎？」

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貼文一出，網友們熱議，「會去，但不會想吃到回本」、「會啊！種類選擇多」、「不會，商人要賺錢這種品質都比較差，社會人沒必要去」、「現在的吃到飽都太貴了，還不如吃有自助吧的排餐」。

▲網友們認為，主要的優點是菜色眾多，又能久坐聊天。（圖／漢來大飯店提供）



許多人直言，菜色多樣就是一大優點，「會啊！不用煩惱每個人的喜好，想吃什麼就拿什麼。而且用餐時間很長，可以好好聊天，如果同桌長輩聊到尷尬話題，還可以假裝要去拿菜離席」、「吃到飽餐廳不用吃到飽啊！就一個讓喜歡嘗試不同口味的，花一點錢就可以的地方」。

不過也有不少網友一致認為，超過30歲後，吃到飽就是負擔，「等你過30就很少會想去了，偶爾去也不會老是有吃回本的想法」、「過30之後沒去吃過」、「去吃到飽的好處是大家可以選自己想吃的，什麼吃飽吃回本30歲以後就沒想過了」。