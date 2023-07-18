台北國際夏季旅展落幕！　花蓮形象館業績衝高獲觀展民眾好評

▲▼旅展最大館花蓮形象館以「旅遊大富翁」為設計主題，4天展期吸引滿滿人潮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全台夏日最大旅遊盛會「2023台北國際夏季旅展」7月17日圓滿閉幕，4天展期吸引逾近27.3萬人次參觀。旅展最大館花蓮形象館以「花遊記 · 遊花蓮」為主題，結合「旅遊大富翁」遊戲、原住民慢食與手工藝，還有休閒農業區及有機食材等豐富自然與人文，為觀展民眾帶來充滿驚喜、奇幻且與眾不同的旅程，不但衝高業績也讓遊客收穫滿滿。

縣長徐榛蔚表示，花蓮形象館展示縣內獨特的旅遊資源和文化，並推出各式花蓮住宿旅卷、賞鯨票卷、花蓮特色農產品伴手禮、農遊觀光體驗、原民部落遊程及傳統工藝等優質商品，讓遊客了解花蓮的豐富多元面貌。

籌辦本次花蓮形象館佈展的花蓮縣觀光協會理事長陳義豐則表示，「旅遊大富翁」主題的設計讓遊客透過花蓮境內重要的台9線、台11線和193縣道，深度探訪花蓮獨特的山水景緻，更感受花蓮大山大水的靈性與力量，成功地引起遊客期盼到花蓮大口深呼吸的渴望，讓本次花蓮形象館人潮滿滿。

觀光處長張志翔表示，旅展期間吸引大批觀展民眾參與；這次花蓮形象館能有亮麗展售成績，除了業者提供多項精緻的遊程產品及優惠，更由於縣長徐榛蔚推動永續觀光理念，並發展各項深度慢遊的主題遊程，正好符合疫後旅遊趨勢，讓國內外遊客紛沓而至；再加上參展業者及協會旺盛的合作精神，一同衝高花蓮形象館整體業績。

為推廣「花蓮走向世界、世界走進花蓮」，今年已為國內外團體及自由行做足準備，除了將持續鎖定日、韓、馬來西亞、新加坡、泰國、越南等東南亞等地區進行觀光推廣外，更將持續鼓勵包機直飛花蓮，除了可申請中央推出的「推動永續旅遊境外包機來臺獎助」，縣府更推出「永續遊花蓮旅行社獎勵方案」，今年11月30日前，旅行社帶20人以上團體在花蓮合法旅宿業住宿及旅遊，也可以申請每晚5,000元獎勵金，最高1萬,5000元獎勵。

此外，縣府也推出多項主題旅遊如「花蓮絕美步道」活動；為了提升旅宿品質，縣府也推動「ISQM國際服務品質認證」、「FTH運動賽事旅宿認證、「KLS親善Long Stay旅宿認證」，並持續努力拓展國際觀光市場，吸引大量遊客蒞臨觀光，期盼透過業者及媒體踩線、獎勵補助誘因、多元的旅遊方式及高品質旅宿，帶動更多的國際直航包機到花蓮旅遊。

