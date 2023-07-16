航港局攜手業者祭「藍色公路」旅展優惠　小琉球船票+租機車666元

▲航港局在台北國際夏季旅展打造「海想要玩TAIWAN Hi」主題館，推出多項優惠。（圖／航港局）

記者李姿慧／台北報導

為迎接夏日旅遊熱潮，以及台北國際夏季旅展登場，交通部航港局即起至7月17日結合海洋運輸新品牌「TAIWAN Hi」，以及攜手多家航運業者、旅行社，推出離島藍色公路優惠，其中小琉球來回船票加上機車24小時每人666元，雙人只要1,000元。

交通部航港局表示，台灣四面環海，擁有多元而豐富的海洋資源，為推廣台灣海洋魅力，特別打造海洋運輸新品牌「TAIWAN Hi」，並自去(111)年開始已陸續完成改善布袋港旅客服務中心、澎湖南海候船室、琉球新船運服務中心、鼓山輪渡站及臺東富岡漁港候船室。此外，今年4月新台馬輪首航，9月澎湖輪也即將提供全新搭乘體驗，全面性提升海上交通服務，將台灣的海推向國際舞台。

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航港局也在台北國際夏季旅展打造「海想要玩TAIWAN Hi」主題館，航港局表示，今年結合多家航運業者及旅行社，共同包裝離島藍色公路遊程並推出優惠，包括百麗、東琉線聯營處、長杰、泰富、詠傑、藍白等航運業者，以及KKDAY、山富旅遊、行家旅遊、金環球旅遊、鼎運旅遊等各大品牌旅行社。

▲▼航港局也在台北國際夏季旅展打造「海想要玩TAIWAN Hi」主題館，推出多項優惠。（圖／航港局）

其中布袋馬公雙人來回船票只要100元，就可以憑券現折船票1,000元；小琉球來回船票加上機車24小時每人666元，雙人更只要1,000元。此外，旅展現場也提供超過150組的免費船票、25組免費行程、以及15款旅展限定優惠。

交通部航港局表示，自即日起至10月15日止也將陸續推出「海想要玩 Taiwan Hi 創意繪畫著色比賽」，及「海想要玩Taiwan Hi集章活動」2大主題活動，創意繪畫著色比賽最高獎金1萬元整，集章活動除可獲得澎湖輪立體紙雕外，還有機會獲得一年份跳島船票。