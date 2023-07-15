烏克蘭軍假冒正妹「約炮」！一票傻兵交出座標　下秒通通遭炸死

▲網路攻防戰升級！烏克蘭被控創建大量假帳號，誘拐俄羅斯士兵。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

俄烏戰爭持續至今，不只現實戰場上打得激烈，就連網路也是攻防戰的重要環節，有時候甚至網路還能給予現實部隊更大的協助。日前被戲稱為「抖音營」的車臣卡德羅夫軍（Кадыровцы）成員就拍片控訴，指稱烏克蘭在網路上創建大量正妹帳號誘拐士兵，讓士兵交出自己所在區域的座標後，烏克蘭的炮火隨即從天而降。

車臣卡德羅夫軍，全名為「俄羅斯聯邦英雄艾哈邁德哈吉·卡德羅夫的第141特種機動團」，該部隊名義上隸屬於俄羅斯國家近衛軍的第46獨立作戰用途，但由於效忠於車臣首腦卡德羅夫，因此被稱為卡德羅夫軍。又因為該部隊成員喜歡在TikTok上拍攝自己的戰果、戰況，因此也在網路上被戲稱為「抖音營」。

俄烏戰爭之初，烏克蘭宣稱挫敗外部勢力對總統澤倫斯基的斬首行動，據了解，這失敗的斬首行動就是由卡德羅夫軍所執行。

近日有卡德羅夫軍的成員在TikTok上拍片，表示烏克蘭在網路上創建一堆正妹帳號，並且用這些帳號勾引卡德羅夫軍的士兵。該名士兵在影片中表示，這些帳號會努力發送一些性感照片給卡德羅夫軍的士兵，同時還叫士兵「發個定位來看看，如果距離近的話，可以快樂一下」。

而就有士兵就這樣受不了誘惑，交出了自己的定位座標。而下一秒，烏克蘭的砲彈就從天而降。該名士兵也在影片中表示，整棟房屋的士兵都死於烏克蘭的砲擊，只剩下自己活著。（點此觀看影片）

不少網友在看到這段影片後，紛紛留言表示「自己約的炮，含淚也要挨」、「這真是約到炮」、「色字頭上一顆蛋」、「眼淚都笑出來了」、「這也算是美人計了」、「這炮約的真準」。

而根據《INSDER》報導指出，其實早在2022年俄烏戰爭開戰之時，烏克蘭當地就出現了這類型的「網路正妹部隊」。烏克蘭當地駭客創建了許多正妹照片的帳號，並且用這些社群網站帳號去誘拐俄軍士兵，從中誘騙出其部隊所在的照片，接著透過照片中的參照物，判斷其部隊的位置，最後將所得到的資訊交給烏克蘭軍方，烏軍的砲彈就抵達了俄軍部隊所在地。

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