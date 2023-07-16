客鼓鳴心鼓王爭霸戰落幕！2組冠軍各得5萬獎金　相約明年再見

▲競技前與會貴賓開鼓儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮「2023客鼓鳴心—鼓王爭霸戰」活動15日9:00〜17:00假瑞穗鄉富源國小展開熱烈競賽。今年比賽簡章公佈後迅速報名額滿，有來自新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、嘉義縣及宜蘭縣的鼓藝團隊齊聚花蓮，角逐鼓王寶座！競技結果社會組由「洄瀾擊鼓樂團」勇奪冠軍寶座；學生組則由「愛+1溪口擊樂團」脫穎而出拿下冠軍頭銜，分別抱回獎盃及最高5萬元獎金！

▲尬鼓競技社會組冠軍-洄瀾擊鼓樂團。

客家事務處處長潘乾鑑表示，謝謝客家委員會、縣長徐榛蔚及各參賽團隊的領隊、學員們對本項活動的支持，希望明年度活動越辦越好，活動期間適逢暑假國旅旺季，為地方帶來旅遊人潮，也為周邊店家及旅遊業者等帶來令人興奮的商機，今年無法親臨現場體驗的鄉親，大家相約明年再相見！

▲尬鼓競技學生組冠軍-愛+1溪口擊樂團。

蒞臨活動現場貴賓有客家委員會副主任委員周江杰、行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義、花蓮縣議會副議長徐雪玉、議員、各學政界代表及地方人士，可謂熱鬧非凡。

尬鼓競技社會組成績

冠軍 洄瀾擊鼓樂團

亞軍 翔飛戰鼓花火隊

季軍 JF太鼓團

特優 鼓韻擊樂團

特優 新竹縣新埔鎮客家花鼓協會

特優 新北市板橋埤墘辣媽太鼓舞團



尬鼓競技學生組成績

冠軍 愛+1溪口擊樂團

亞軍 宜昌國小擊鼓樂團

季軍 蕉埔國小

特優 翔飛戰鼓少年英雄隊

特優 清溝國小24節令鼓

特優 上林國小太鼓隊

特優 富源國小鼓陣隊



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