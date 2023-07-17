報復性出國！陸客搶辦歐洲簽證「排到9到10月」　中東成熱門地





▲埃及成大陸熱門旅遊目的地。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

進入暑期，大陸多地機場和火車站出現人流「井噴」，旅遊度假、探親訪友、學生出行集中。而隨著跨境市場運力的恢復，出境遊也隨之火爆。攜程數據顯示，暑運前5日，出境機票訂單年增率增長6倍。旅遊業者表示，目前，大部分歐洲國家簽證申請的平均排隊可預約日期要到9到10月，中東非洲市場成為暑期出境遊市場的「黑馬」。

據《澎湃新聞》報導。日前，上海簽證中心現場顯示，不少旅行團以及帶著孩子的家庭在等候遞交簽證材料。攜程數據顯示，從當前辦簽情況來看，今年暑期出境簽證辦理量有望超越2019年同期。

攜程旗下FlightAI市場洞察平台數據顯示，2023年第二季跨境市場客運量已經恢復至2019年同期34%，恢復率在第一季的基礎上實現翻倍增長。跨境市場運力穩步恢復，6月航班架次已恢復至疫情前的42%。

簽證服務機構威孚仕VFS Global顯示，自今年3月起，簽證需求旺盛，預約量激增，截至5月，中國大陸的簽證申請量已達到2019年水平的40%。威孚仕預計，今年出行需求量持續保持高位，預計今年的旺季提前到來。

「2023年的前景看起來非常樂觀，按照目前的趨勢，預計旅遊需求將持續全年」，威孚仕在指出，目前，受學生季和暑期的影響，簽證高峰季節已於5月開始，預計將持續4個月。

威孚仕的數據顯示，截至6月23日，大陸遊客簽證申請需求量較大的目的地包括加拿大、德國、義大利、英國和美國。在離中國較近的國家中，泰國是簽證需求量較大的目的地之一。

目前，歐美國家多地簽證已經排到暑期後。途牛旅行網表示，目前，大部分歐洲國家簽證申請的平均排隊可預約日期要到9到10月。團簽方面，有送簽資質的旅行社一般會至少提前一個半月向使館提交預約申請；個簽預約相對排隊時間較長，一般建議至少提前3個月預約送簽日期，部分國家可能更久。

如在威孚仕官網，在大陸多個城市的德國簽證申請中心申請短期申根簽證都顯示「目前沒有可預約時段」。

攜程方面還表示，當歐洲等傳統熱門目的地降溫，中東非洲市場也成為暑期出境遊市場的「黑馬」。攜程數據顯示，中東非暑期機票均價較疫前變化不大，航班恢復度高，埃及和阿拉伯聯合大公國團隊遊客簽證非常方便，各方面友好的條件使得其成為許多人出境遊的首選。其中，截至7月11日，中東航班恢復度達2019年同期的70%；非洲航班恢復度達2019年同期的127%。

攜程跟團遊自營數據顯示，和2019年同期相比，今年埃及和阿拉伯聯合大公國線路的客流量都實現了反超，其中埃及線路客流甚至增長了1倍以上。