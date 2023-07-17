台南旅遊車輛突故障困路中　南警會同熱心民眾協助推車脫困

▲來台南旅遊民眾自小客車拋錨故障於路中，員警怕危及行車安全，急忙下車協助推至路旁遠離車道，以確保故障車輛及其他用路人的安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局海安派出所員警，16日下午4時許執行巡邏勤務，行經民生路時，發現有一輛白色自小客車拋錨故障於路口外側車道，員警深怕後車追撞，且過往人車紛紛閃避險象環生，急忙下車協助推至路旁遠離車道，以確保故障車輛及其他用路人的安全。

市警二分局海安派出所員警陳昱志、王育彬、吳立文，16日下午4時許執行巡邏勤務行經民生路二段時，該號誌燈為綠燈卻發現１台汽車靜止不動，經員警詢問，35歲陳姓車主表示，他利用週休二日至台南旅遊，在停等紅燈時車輛突然熄火，並且無法啟動，所幸剛好遇到巡邏員警，員警為確保車上人員及其他用路人安全，警方隨即一人在車後實施指揮交通，二人協助推移車輛至路旁等候保養廠人員到來，警方在推移車輛過程中，路旁民眾見狀也熱心主動協助推車，此舉也讓車主備感暖心。

隨後陳姓車主對員警熱心積極的協助讚許有佳並不斷道謝，表示幸好警方剛好巡邏路過，不然真的不知道該如何是好，警方也向其宣導車子行駛前應先確認車子的狀況，如有異樣就先去修車廠檢查，以免上路時發生類似狀況。

二分局表示，發生車輛故障不要慌張，儘快在車後放好警示標示物，避免發生危險，駕駛車輛前應檢查車況，平時注意車輛的保養維護，避免突然拋錨發生危險，如遇車輛故障導致交通阻塞，可打110請求協助，並聯絡道路救援前來拖吊排除。