　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南旅遊車輛突故障困路中　南警會同熱心民眾協助推車脫困

▲來台南旅遊民眾自小客車拋錨故障於路中，員警怕危及行車安全，急忙下車協助推至路旁遠離車道，以確保故障車輛及其他用路人的安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲來台南旅遊民眾自小客車拋錨故障於路中，員警怕危及行車安全，急忙下車協助推至路旁遠離車道，以確保故障車輛及其他用路人的安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局海安派出所員警，16日下午4時許執行巡邏勤務，行經民生路時，發現有一輛白色自小客車拋錨故障於路口外側車道，員警深怕後車追撞，且過往人車紛紛閃避險象環生，急忙下車協助推至路旁遠離車道，以確保故障車輛及其他用路人的安全。

市警二分局海安派出所員警陳昱志、王育彬、吳立文，16日下午4時許執行巡邏勤務行經民生路二段時，該號誌燈為綠燈卻發現１台汽車靜止不動，經員警詢問，35歲陳姓車主表示，他利用週休二日至台南旅遊，在停等紅燈時車輛突然熄火，並且無法啟動，所幸剛好遇到巡邏員警，員警為確保車上人員及其他用路人安全，警方隨即一人在車後實施指揮交通，二人協助推移車輛至路旁等候保養廠人員到來，警方在推移車輛過程中，路旁民眾見狀也熱心主動協助推車，此舉也讓車主備感暖心。

隨後陳姓車主對員警熱心積極的協助讚許有佳並不斷道謝，表示幸好警方剛好巡邏路過，不然真的不知道該如何是好，警方也向其宣導車子行駛前應先確認車子的狀況，如有異樣就先去修車廠檢查，以免上路時發生類似狀況。

二分局表示，發生車輛故障不要慌張，儘快在車後放好警示標示物，避免發生危險，駕駛車輛前應檢查車況，平時注意車輛的保養維護，避免突然拋錨發生危險，如遇車輛故障導致交通阻塞，可打110請求協助，並聯絡道路救援前來拖吊排除。

ET快訊
颱風「杜蘇芮」可能生成！　預測路徑曝
連千毅大哥出手了！　重話警告：難以收拾
今最後買進日！　5檔ETF配息超過1元
716直播流量他最高！　四叉貓第2贏柯文哲獲8萬斗內
最貪內幕！3.6億毒品盜賣案破獲　緝毒英雄認罪、長官慘了
喬帥苦戰落敗忍不住哭了！　小蠻牛打破「4天王21年壟斷」
直擊巨星男神驚現台北街頭！　一家三口逛街

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強化防火安全　南消辦危險物品管理講習訓練

台南旅遊車輛突故障困路中　南警會同熱心民眾協助推車脫困

男持散彈槍逼前女友復合！撐12小時棄械　母溫情喊話抱他痛哭

2023印度文化節！汐止夢想藝術村登場　街頭洋溢異國風情

住家雜物多電源線短路引火　小心電氣火災！

開啟知魚之樂！新店碧潭堰魚道通水　逾20種溯游魚順利回家

台南特搜通過中型搜救隊認證　黃偉哲親自表揚並嘉勉特搜英雄

飼養寵物蛇風潮盛！逃逸案增多　新北籲飼養前謹慎評估

新北表揚模範父親！最高齡103歲　侯友宜提舊憶父恩

新北2處菊科花海秘境盛開　盛夏紫黃繽紛色彩超夢幻

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

楊丞琳助陣妙莎.鄧典飆《帶我走》　重現《不良笑花》「蔣小花」XD

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

20歲女魂斷死亡彎道！瞞家人139線跑山自撞爆頭　最後身影曝

木木來探班惹！萌樣大家全融化　《全明星》選手比賽緊張...KID暖：我扛！

強化防火安全　南消辦危險物品管理講習訓練

台南旅遊車輛突故障困路中　南警會同熱心民眾協助推車脫困

男持散彈槍逼前女友復合！撐12小時棄械　母溫情喊話抱他痛哭

2023印度文化節！汐止夢想藝術村登場　街頭洋溢異國風情

住家雜物多電源線短路引火　小心電氣火災！

開啟知魚之樂！新店碧潭堰魚道通水　逾20種溯游魚順利回家

台南特搜通過中型搜救隊認證　黃偉哲親自表揚並嘉勉特搜英雄

飼養寵物蛇風潮盛！逃逸案增多　新北籲飼養前謹慎評估

新北表揚模範父親！最高齡103歲　侯友宜提舊憶父恩

新北2處菊科花海秘境盛開　盛夏紫黃繽紛色彩超夢幻

童子賢證會面AMD蘇姿丰　和碩亮燈漲停

他身上有槍！台南熱心民眾舉報　持槍男睡夢中被逮

分析716「侯友宜有勇氣、柯文哲失敗」　前幕僚：你身邊的誇獎都假的

東港平均房價年漲29%　最高成交單價站上3字頭

音樂男「每天點歌告白」追到人妻　夫見裸照氣討150萬

身邊不見王菲！　野生謝霆鋒現身澳洲街頭…罕見同框帥氣大兒子

颱風「杜蘇芮」可能生成！專家曝路徑預測：不排除發警報機會

蘋果新晶片將登場！外媒曝M3 Mac系列將於10月發布

「颱風窩」來了！　路徑超一致

強化防火安全　南消辦危險物品管理講習訓練

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

地方熱門新聞

男持槍脅迫前女友復合　母溫情喊話棄械

住家雜物多電源線短路引火

台南特搜通過中型搜救隊認證

新店碧潭堰魚道通水　逾20種溯游魚順利回家

汐止夢想藝術村登場　街頭洋溢異國風情

交通新制上路！辦「違規轉歸責」避免受罰

桃園平鎮工廠凌晨火警　消防員灌救

台南旅遊車輛突故障困路中南警協助推車脫困

南警查緝色情客人小姐竟憑空消失

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

高雄李家大院賀台南南區灣裡文聖堂安座

五股動物之家菜市場名策略成功！「阿桃」喜迎新家人

飼養寵物蛇風潮盛　新北籲飼養前謹慎評估

花蓮男遭酒駕撞擊四肢骨折　公所發急難金渡難關

更多熱門

相關新聞

台南特搜通過中型搜救隊認證

台南特搜通過中型搜救隊認證

台南市搜救隊7月7日至9日至內政部消防署竹山訓練中心參加國家搜救隊伍認證，進行36小時全情境不間斷救援作業，順利取得中型搜救隊伍資格，將加入國際人道救援輪值行列，台南市消防局2023年國家中型搜救隊伍認證之識別臂章獻獎給市長黃偉哲，和市府團隊及市民朋友共享榮耀。

日本山口縣台南林百貨辦觀光物產展

日本山口縣台南林百貨辦觀光物產展

台南精品芒果板橋兩百箱開店即秒殺

台南精品芒果板橋兩百箱開店即秒殺

台南安南區海西段非法堆置釀災

台南安南區海西段非法堆置釀災

台南雨狂炸！這里「淹水破15cm」預防性撤離

台南雨狂炸！這里「淹水破15cm」預防性撤離

關鍵字：

台南旅遊車輛南警推車脫困

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1南下台中系統清晨事故　成立緊急應變小組

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

見3歲童獨走公路　她下車關心竟失蹤

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

經濟部加碼發錢！最多領5000元　「申請條件」一次看

「蒟蒻講幹話」死訊引議！老婆回應了

泰利估今轉中颱　恐有新颱侵台機率曝

倪安東、管罄辦婚禮！登記1年多披白紗「浪漫合唱」

男減肥每天1餐　四肢無力癱床送醫

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

偷吃失戀女激戰30多次　人夫體力不支分手了

好命女「7種手面相」大公開！

他好玩驗DNA 　毀了爸媽33年婚姻

68萬台Youtuber超久沒更新…妻「只是死掉而已」

逼女友刪照釀墜樓悲劇！選秀歌手決賽前突宣布退賽

更多

最夯影音

更多
趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～
狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面