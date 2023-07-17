蔡英文讚「冷氣不錯」挨批　綠營嘆：惡意扭曲不誠實

▲蔡英文、賴清德昨天下午在圓山飯店同台造勢。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文昨（16日）出席民進黨全代會時，身著民進黨總統參選人賴清德的競選外套，開玩笑稱「冷氣還不錯」，但因同時間有民眾頂著豔陽在凱道集會，意外成為隔日朝野攻防焦點。黨政人士批評，把蔡回應A問題的答案，扭曲成她對B議題的態度，不是腦袋不清楚，就是打從心底不誠實。

還原現場狀況，蔡英文昨天下午抵達圓山飯店時，媒體記者接連喊聲、提出問題，有媒體注意到蔡身著賴清德競選外套，便問她「穿棒球外套熱不熱？」才會有蔡脫口「冷氣還不錯」的回應，與凱道集會活動沒有直接關聯。

一名綠營黨政人士表示，在全代會開幕式活動中，總統、副總統、行政院長的致詞談話圍繞在總體經濟、居住等議題，也提到如何幫國民減壓，反倒比凱道舞台上的政治明星們，更清楚地聚焦在解決問題上；至於為何在圓山飯店「吹冷氣」，他解釋，圓山飯店是民進黨當年創黨所在地，因此歷年經常選擇在圓山飯店舉辦全代會，這也是任何社團都可能安排的活動地點，惡意說這是為了去吹冷氣，心思未免也太猥瑣。

該人士觀察，發起凱道集會的網紅「館長」陳之漢在遊行前向國人喊話「你們才是主角，一起把不滿吶喊出來，沒有你們就代表蔡英文這幾年真的做得非常好」等語，引發大量網友留言回應「接館長的話，蔡總統真的做的非常好」、「感恩自由美好的台灣」、「做的不錯啊，比歷任的好很多」、「感謝國人用行動證明，蔡政府高滿意度」，也有70多歲民眾留言打氣：「我在家沒出門，我活了70幾年就是現在的政府做得最好，全世界都挺台灣不是嗎，加油」。

民進黨發言人張志豪則批評，賴清德昨已強調，「不以人廢言，也不因為人數的多寡，我們聽到建設性的批評，必須採納，並且作為未來改變的動力」，奉勸有心人士不要持續惡意炒作，試圖轉移昨天凱道人數未如預期，且理由不正當、訴求不正義的焦點。

另有網友在PTT以「716遊行是不是集所有失敗為一身？」為題發文指，遊行一開始就知道必定翻車，因為該場活動幾乎沒有訴求，為了遊行而遊行，根本只是造勢；且現實民生就是無感，台灣受惠於中美脫鉤與疫情延後爆發，這幾年經濟就是熱絡；此外，遊行訴求的居住正義定位模糊，沒有講清楚是要降低房租，還是要降低房價。