國民黨成立「全美侯友宜後援總會」 藍委認「民調低迷」須團結

▲「全美侯友宜後援總會」成立，支持侯友宜高票當選。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

「全美侯友宜後援總會」成立大會於美西時間15日在舊金山「金山國父紀念館」舉行，國民黨海外部主任陳以信偕同立法委員江啟臣以及參選台南市立委的台南市議員王家貞一同出席；國民黨中評委、美國總支部、24個支分部的常委、代表等出席與會或參加線上會議，預祝2024年總統大選「旗開得勝」，現場並播放國民黨主席朱立倫及總統參選人侯友宜的錄影致詞，爭取僑胞們的認同與支持。

陳以信感謝大家聚集一堂，支持國民黨重返執政。他看到國內外一些不團結的聲音，民調低迷，必須聯合作戰，拚到底一定贏。陳以信強調，國民黨的選情如同倒吃甘蔗，越來越好。提名初期，有整合的問題，之後會完成整合，團結一致，獲得勝選。

國民黨駐美總支部常委楊昆山則指出，侯友宜一生鐵漢柔情，一路走來穩重務實，有守有為，有節有度，從警政署長到新北市長，政績卓越。這樣的總統候選人，值得全民信託。當選總統後，必定會帶領國家，走向康莊大道、國泰民安。他並指出，駐美總支部協力齊心成立全美侯友宜後援總會，鼓勵回國投票、募集捐款、協助僑胞申請總統投票權。預祝侯友宜高票當選、立委當選過半。

台南市議員王家貞也鼓勵僑胞返台投票給國民黨和侯友宜。她表示，國民黨目前情況混沌不明，有需要擔心之處，更需要各界攜手並進，才能撥亂反正。國民黨一定要再創蔣經國總統時期的經濟奇跡，為台灣帶來安定、繁榮與和平的未來。