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南韓暴雨古蹟嚴重受損！1500年歷史山城遭洪水滅頂　王陵土石流失

▲▼位於南韓忠清南道公州市的公山城「挽河樓」慘遭氾濫的錦江水淹沒。（圖／南韓文化財廳）

▲位於南韓忠清南道公州市的公山城「挽河樓」慘遭氾濫的錦江水淹沒。（圖／南韓文化財廳）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓從今年6月底迎來梅雨季，挾帶驚人雨量的「極限豪雨」為忠清南北道、慶尚北道帶來嚴重災情，而從古代遺留下來的歷史建築、遺跡、文物等也難逃洪災，慘遭洪水滅頂、浸泡，城牆等遭到洪水和土石沖刷侵蝕，其中忠清南道公州市受害最深，擁有1500年歷史的公山城城牆和石碑遭到豪雨破壞，王陵也因豪雨沖刷導致土石流失。

根據韓媒《News1》、《紐西斯通訊社》，南韓文化財廳今（17）日上午指出，受到此波豪雨影響，從今年6月23日起至本月16日為止，共有34件國家文化遺產被破壞，其中包括寶物1件、史蹟19件、自然（天然）紀念物5件、名勝3處、國家民俗文化財5件、登錄文化財1件等，其中慶尚北道占8處、忠清南道占7處。

▲▼擁有1500年歷史的公山城城牆、石碑慘遭豪雨和土石沖刷，市府人員緊急以防水布覆蓋。（圖／忠清南道公州市府）

▲擁有1500年歷史的公山城城牆、石碑慘遭豪雨和土石沖刷，市府人員緊急以防水布覆蓋。（圖／忠清南道公州市府）

位於忠清南道公州市的公山城擁有1500年的歷史，被聯合國教科文組織登記為世界遺產「百濟歷史遺跡地區」的一部份，是朝鮮三國時代（高句麗、新羅、百濟，西元前1世紀至西元7世紀）百濟從西元475年至538年的首都，高句麗長壽王攻陷百濟位於漢江流域的首都慰禮城（漢城），百濟蓋鹵王戰死後，蓋鹵王之子文周王遷都熊津，公山城便作為百濟首都。

公山城此前為土城，爾後擴建為石城，在統一新羅時代、高麗時代、朝鮮時代同樣也是軍事要塞。

此波豪雨導致公山城城牆土石流失、興建於城牆上的樓閣「挽河樓」更遭到泛濫的錦江江水滅頂，直到水位退去後才終於重新露出真面目，城牆另一端的樓閣「錦西樓」下端土石、瓦礫也被豪雨沖刷，附近住多石碑被沖垮，市府人員趕緊以巨型防水布覆蓋，公州百濟武寧王陵和王陵園也傳出土石流失。

▲▼南韓忠清南道扶餘郡百濟「王陵院」土石流失。（圖／文化財廳）

▲南韓忠清南道扶餘郡百濟「王陵園」土石流失。（圖／文化財廳）

同樣是百濟末期的首都泗沘（忠清南道扶餘郡）也受豪雨破壞，眾多國王陵墓所聚集的扶餘王陵園西側古墳群2號墳墓土石流失。

忠清南道公州市的舊石器時代遺址「石莊里遺跡」的挖掘地也被泡在洪水中，石莊里博物館被禁止出入，館內所收藏的文物被緊急移送到安全地帶。

慶尚北道文化遺跡「第一關門」排水道土石流失，位於慶尚北道安東市的河回村部份建築土牆慘遭豪雨破壞。

▲▼首爾昌德宮仁政殿後方宮牆因豪雨襲擊倒塌。（圖／南韓文化財廳）

▲首爾昌德宮仁政殿後方宮牆因豪雨襲擊倒塌。（圖／南韓文化財廳）

至於首都圈同樣也出現文化遺跡被破壞的情形，位於京畿道華城市的唐城（又稱為黨城、黨項城）約3公尺的城牆外緣遭豪雨沖垮；而首爾朝鮮時代五大古宮之一的昌德宮也慘遭豪雨破壞，仁政殿花階石牆15公尺被豪雨沖垮。

另外，位於全羅南道靈光郡新川里的三層石塔（利興寺遺址）也傳出災情，該石塔興建於1000年前的高麗時代前期，石塔雖然直接避免傷害，但距離石塔2公尺處的石牆10公尺則因豪雨倒塌。

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