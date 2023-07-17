裸身怪男深夜站3F遮雨棚！警消苦勸1hrs…他緊抓鐵窗拒下樓

記者黃彥傑、黃資真／台北報導

台北市北投區大興街今(17)日凌晨2時許，1名裸身男子雙手抓著鐵窗，站在3樓遮雨棚，警消獲報到場緊急在地面鋪設氣墊，並試圖勸說男子下樓，雙方僵持約1個鐘頭，最終男子自行爬回住家，結束這場虛驚，事發原因還有待釐清。

▲北投一名男子卡在3樓遮雨棚。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）



目擊民眾表示，當時聽到消防車聲音，以為發生火警，出來查看發現1名男子光著身子，穿著內褲站在遮雨棚，隨時會掉下來，警方跟他勸說也不聽，最後自己爬進去屋內，怒轟「浪費社會資源」。